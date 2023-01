Itea: al via i lavori in via Lampi a Cles

Pubblicità

“I nostri tecnici sono sul posto pronti per dare avvio ai lavori che interesseranno l’edificio Itea, disabitato, coinvolto il 4 dicembre scorso nell’incendio scaturito dalla palazzina adiacente e che ha interessato complessivamente tre edifici di via Lampi a Cles” – sono queste le parole della presidente Francesca Gerosa soddisfatta per la celerità con cui Itea è giunta all’avvio dei lavori di messa in sicurezza della palazzina, danneggiata a seguito di un evento esterno.

Come richiesto dall’ordinanza del Sindaco la Società in dieci giorni ha predisposto il progetto per la messa in sicurezza dell’edificio. Contestualmente è stata affidata alla ditta l’esecuzione dei lavori, una volta conclusa la necessaria opera di interruzione da parte delle aziende fornitrici delle varie utenze ancora attive nell’edificio (quali energia elettrica, gas e acqua) ed effettuati gli ultimi controlli da parte dei tecnici della Società presso il cantiere.

Come previsto dal progetto i lavori che porteranno alla messa in sicurezza dell’edificio si concluderanno entro 30 giorni. “La Struttura, con la collaborazione del progettista e direttore lavori e dell’impresa incaricata, ha celermente approntato quanto richiesto per dare il via al complesso intervento che interesserà lo stabile Itea nei termini necessariamente ristretti fissati dall’ordinanza comunale” – precisa la presidente Gerosa – “con l’obiettivo, vista la fattiva collaborazione tra gli uffici comunali e della Società, di un ritorno alla normalità in tempi brevi”.