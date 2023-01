In oratorio a Mezzocorona si “costruisce” il Carnevale 2023

Pubblicità

Pubblicità



Arriva un’interessante, colorata e divertente iniziativa a Mezzocorona.

L’oratorio propone infatti a tutta la comunità di partecipare al Carnevale 2023, imparando le coreografie, costruendo un costume per partecipare alle sfilate di San Michele (12 febbraio), Roverè della Luna (18 febbraio), Mezzocorona (19 febbraio) e Mezzolombardo (21 febbraio).

Gli incontri si terranno in oratorio a partire dalle ore 16.30 nei pomeriggi dei giorni 28 gennaio, 4-5-11 febbraio.

Pubblicità Pubblicità

Per iscriversi basta chiamare in canonica dalle ore 9.00 alle ore 11.00 entro e non oltre venerdì 21 gennaio al numero 0461.603781.

Il contributo spese è di 10 euro a partecipante e la tessera NOI. L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.mezzocorona.tn.it

Pubblicità Pubblicità