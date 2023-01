“Il Denaro secondo Matteo”, arrestato il padrino delle stragi

Pubblicità

Dopo 30 anni di latitanza (ma il record lo detiene Provenzano, che è riuscito a evitare la galera per 38 anni) e tanto lavoro certosino da parte dei carabinieri del Ros, il boss Matteo Messina Denaro è stato arrestato ieri nella rinomata clinica Maddalena di Palermo. (QUI link)

Con lui è stato fermato anche il favoreggiatore Giovanni Luppino, un commerciante di olive, agricoltore di mestiere, incensurato, finito in manette insieme al capomafia (è l’autista che lo ha portato alla clinica).

Finisce così la latitanza trentennale del padrino di Castelvetrano, uomo tra i più ricercati al mondo, finito in manette alle 8.20 mentre stava per iniziare la seduta di chemioterapia, tra gli applausi degli altri pazienti, tenuti fuori dalla struttura per ore. Identico festeggiamento fuori dalla caserma Dalla Chiesa, sede della Legione, dove nel pomeriggio il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, l’aggiunto Paolo Guido, il generale del Ros Pasquale Angelosanto e il comandante palermitano del Raggruppamento Speciale Lucio Arcidiacono hanno tenuto una conferenza stampa.

Messina Denaro è stato catturato grazie al sistema Dalla Chiesa, stessa strategia che portò all’arresto del boss Bernardo Provenzano e altri. Il Procuratore de Lucia ha affermato che i favoreggiatori erano anche rispettabile gente di livello: “una fetta della borghesia lo ha aiutato“.

È giusto festeggiare, e la premier Meloni ha affermato ” (…) che il 16 gennaio possa essere il giorno nel quale viene celebrato il lavoro degli uomini e delle donne che hanno portato avanti la guerra contro la mafia. Ed è una proposta che farò“

Ora, una domanda sorge spontanea, almeno a chi guarda i fatti nell’insieme: ma chi glielo fa fare ai boss di fare i boss? Guardando le precedenti latitanze dei capibanda di spicco si scopre che vivevano tutti una vita miserabile, alloggi squallidi, posti sperduti, assenza totale di contatti se non qualche picciotto fidato, il terrore di essere catturati se non uccisi dai rivali emergenti…in sostanza gente che è già in prigione, solo che non è statale, seduti su una montagna di soldi che non si godranno mai e per larga parte spesi per essere dei fantasmi.

Quelle volte che si pentono, cascano dal pero, come se si rendessero conto solo con i ferri ai polsi di cosa hanno combinato, di quante famiglie, figli e colleghi hanno gettato nella disperazione, di quante vite hanno irrimediabilmente rovinato.

Per quanto riguarda questo arresto, si ipotizza che la mancata perquisizione del covo di Riina dopo la sua cattura, abbia comportato come conseguenza l’impossessamento da parte di Matteo Messina Denaro dell’archivio di Riina (sfuggito alle manette per 23 anni). Archivio scottante si dice, che forse ha permesso al boss di vagare per 30 anni dalle parti di casa sua e di cosa nostra. Se esiste e viene ritrovato può essere che fornisca risposte a tante domande in sospeso e la pace ai troppi morti.

Alla fine, anche il boss del trapanese è stato condannato all’ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, bambino strangolato e sciolto nell’acido dopo quasi due anni di prigionia, per le stragi del ’92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e per gli attentati del ’93 a Milano, Firenze e Roma, (ricordiamo anche l’attentato a Maurizio Costanzo): pur seduto su una montagna di soldi, era già morto senza saperlo. Ora, glielo hanno notificato ufficialmente.

