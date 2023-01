Gender sulla Rai – “Restiamo Liberi”, rubrica settimanale di Pro Vita & Famiglia

Pubblicità

Nuovo appuntamento con “Restiamo Liberi”, la rubrica settimane di Pro Vita & Famiglia che va in onda ogni lunedì a mezzogiorno, a cura di Jacopo Coghe, portavoce della Onlus.

Un appuntamento per ribadire quanto, purtroppo, le libertà di espressione e pensiero siano oggi costantemente sotto attacco. Nella puntata di oggi – l’undicesima della rubrica – si è parlato del martellamento mediatico pro-gender che vede protagonista, ahi noi, la Rai, la tv di Stato.

Da molti mesi e per tutto il 2022, infatti, sono stati sempre di più i contenuti – talvolta anche per bambini o in orari di fascia protetta – che hanno messo in onda immagini o messaggi apertamente Lgbt, a favore della fluidità sessuale, della transizione di genere anche per i minori.

Una vera e propria propaganda finanziata con i soldi dei cittadini italiani che – come ha ricordato Coghe – sono obbligati a pagare il canone. Prossimo appuntamento con la rubrica “Restiamo Liberi” lunedì 23 gennaio

