Palaghiaccio Baselga, Malagò in Trentino. Si decide venerdì prossimo

Questa mattina nella sede della Fondazione Milano Cortina 2026 è stato siglato il nuovo statuto e costituito il nuovo Cda.

Erano presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il presidente del CIP Luca Pancalli; i sindaci delle città ospitanti Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi; i presidenti della Lombardia e del Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia; il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano Daniel Alfreider.

È stata confermata una rinnovata sintonia che mira a un’accelerazione sulla strada dei Giochi su un progetto fondamentale per lo sport e i territori e tutto il Paese. Tra pochi giorni Malagò verrà in Trentino.

“Venerdì prossimo il presidente del Coni Giovanni Malagò sarà in Trentino insieme al presidente della Federazione Ghiaccio Andrea Giois e al numero uno della Federazione Italiana di tiro con l’arco Mario Scarzella, per formulare una proposta sportiva al Trentino e a Baselga di Piné. Proposta che verrà poi valutata per le decisioni future”. Questo quanto ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti (qui l’intervista) al termine della riunione che si è tenuta a Milano nella sede della Fondazione Milano Cortina 2026.

Nella stessa giornata è stato approvato il nuovo statuto della fondazione ed è stato costituito il nuovo Cda che vede Andrea Varnier nuovo amministratore delegato.

A seguito delle deliberazioni odierne, risulta anche definito il Consiglio di amministrazione del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026.

La componente sportiva, rappresentata da sette membri nominati d’intesa dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico, ha confermato i consiglieri di diritto, nonché le atlete che hanno preso parte a recenti edizioni dei Giochi olimpici e paralimpici.

Ciascun ente della componente territoriale ha indicato un consigliere.

Pertanto, la rinnovata governance, i cui membri sono scesi da 26 a 14, è così composta: