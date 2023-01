Due “revenge song” in meno di una settimana, Shakira e Miley Cyrus fanno impazzire il web

Pubblicità

Con 53.794.498 di stream su Spotify nel giro di una manciata di giorni, “BZRP Music Session #53” di Shakira e Bizarrap è già record sia sulla piattaforma che su YouTube, dove ha superato le 63 milioni di visualizzazioni in 24 ore.

Diciamolo: più un gossip è succulento, più attira interesse… e Shakira che non sembra risparmiare niente all’ex compagno Gerard Piqué (ora 35 enne che attualmente sta insieme ad una ragazza che all’epoca del tradimento aveva 22 anni) è di certo un qualcosa di imperdibile.

“Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio…“; “Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più dura, le donne non piangono più, le donne fatturano“; “Senza rancore, tesoro, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituta” canta la 45 enne, nel testo della canzone, riferendosi – ma senza nominarlo direttamente – a Gerard Piqué che le ha preferito Clara Chia Marti, ore 24 enne.

Alla fine, dopo un po’ di silenzio, è arrivata la replica di Piqué che, durante una diretta su Twitch per lanciare “Kings League” (il suo nuovo progetto sportivo) ha mostrato l’orologio marca Casio che aveva al polso e ha affermato: “Casio non sarà Rolex, ma ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con la Kings League” e – tra le risate degli altri ospiti – ha poi aggiunto: “Questo Casio è per la vita“, lanciando a sua volta una frecciata alla ex con cui, lo ricordiamo, ha passato insieme un decennio e da cui ha avuto due figli.

Ma non è certo finita qui: sulla scia della sete di vendetta di Shakira, si aggiunge anche la strepitosa Miley Cyrus: la 30 enne ha infatti fatto uscire il giorno del compleanno dell’ex marito – Liam Hemsworth – la sua nuova canzone “Flowers“.

Il pezzo, riporta in scena una Miley rinata, non più col cuore a pezzi dopo che lei e Hemsworth hanno divorziato dopo meno di un anno di matrimonio (avvenuto nel dicembre 2018).

Sul web si rincorrono varie ipotesi: che Miley l’abbia fatta uscire apposta quel giorno, che sia la risposta ad una canzone che lui le aveva dedicato… insomma anche la sua canzona ha fatto un notevole scalpore.

“Ho iniziato a piangere ma poi mi sono ricordata che posso comprarmi i fiori da sola“; “Posso amarmi meglio di te“… sembrano frasi palesemente riferite all’ex, ma di una cosa si può essere certi: non ci sono astio, rancore o rabbia.

“Flowers” è un inno all’indipendenza e al perdono: primo singolo di “Endless Summer Vacation” che uscirà in primavera, si preannuncia uno stile nuovo, una Miley nuova e forse anche più matura. Ed il perdono per se stessa, verso l’ex marito e verso una relazione andata male che ha segnato la cantante nel profondo.