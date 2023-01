Domani calano le temperature, possibili nevicate anche a quote basse

Meteo: fino alla tarda sera di oggi, martedì 17 gennaio, sono previste nevicate deboli o a tratti moderate anche a quote basse. Da domani, mercoledì 18, a domenica 22 si prevedono temperature tipicamente invernali. Il punto della situazione è stato fatto in tarda mattina dalla Sala operativa della Provincia autonoma di Trento.

Nelle prossime ore, e fino alla sera di oggi, sono attese dunque precipitazioni diffuse, deboli o al più moderate e nevose, oltre 700 metri circa a sud, ma altrove anche a quote inferiori, come Valsugana e Val di Non; e probabilmente a tratti si vedrà nevicare anche in Valle dell’Adige.

Sono attesi mediamente 5 – 10 centimetri o più di neve con i quantitativi maggiori sopra gli 800 metri.

Da domani, mercoledì 18 gennaio, e fino a domenica 22 gennaio, si attendono temperature in calo e sotto la media del periodo, con prevalenza di venti settentrionali, a tratti moderati o forti; domani e giovedì non è esclusa la possibilità di deboli o debolissime nevicate anche a quote basse ma con eventuali accumuli nulli o molto scarsi.

Per quanto riguarda le strade, in particolare in Valsugana, l’evento sarà fronteggiato con i trattamenti ordinari, senza prevedere, al momento, la necessità di attivare misure restrittive per la circolazione.

La protezione civile raccomanda comunque prudenza su tutta la rete stradale anche perché sono e saranno in attività i mezzi sgombraneve o per i trattamenti antighiaccio.