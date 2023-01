Condominio da incubo, pluripregiudicato tiene in ostaggio i residenti da anni. Il giudice: «Non si può sfrattare perchè è ai domiciliari»

Pubblicità

Dall’inizio del 2021 i residenti della struttura Itea ubicata in via Perini 4 a Trento vivono un vero e proprio incubo.

Tra le criticità che emergono nuovamente c’è quella riguardante un soggetto di 40 anni, pluripregiudicato di origini rumene, che si diverte a buttare dalla finestra rifiuti e immondizie tutti i giorni. (vedi foto scattate stamani)

L’ inquilino del terzo piano, entrato nell’appartamento Itea 4 anni fa pur con una fedina penale impressionante, finito nuovamente agli arresti domiciliari per furto, continua a lanciare le immondizie dalle finestre e dal poggiolo con il risultato che appare nelle foto.

Stamane l’uomo è andato anche oltre, infatti uno dei sacchetti dei rifiuti è finito sul vetro posteriore di una macchina parcheggiata sotto casa da un privato cittadino distruggendo il lunotto.

L’uomo condannato varie volte per furto nelle scuole e nelle chiese dall’inizio del 2021 è come impazzito. Ogni giorno infatti lancia dalle sue finestre immondizie ed escrementi che finiscono spesso anche davanti alla porta della ex circoscrizione.

Il 40 enne ha anche rotto la porta d’entrata nell’aprile del 2021, che è tutt’ora da sistemare. Con la porta aperta naturalmente fanno festa barboni e senza tetto che ne approfittano per entrare nei vani cantina e farsi delle dormite da «sogno».

I suoi atteggiamenti sono molto aggressivi nei confronti di tutti. «Con il nuovo regolamento Itea sulla sicurezza (NdR – “patente a punti”) questo soggetto dovrebbe essere già lontano da qui. Ma invece ogni volta che esce di galera torna qui».

Itea contro il giovane ha emesso lo sfratto già 3 anni e mezzo fa ma vive sempre nel suo appartamento del terzo piano. Vive in condizioni “primitive” senza luce, ne acqua, ma col riscaldamento in piena funzione visto che è centralizzato e «che paghiamo noi tutti» – spiegano alcuni residenti.

Sul suo poggiolo – raccontano i condomini – è sempre pieno di biciclette molto costose che poi vengono caricate su furgoni e portate via.

Tra le criticità dovute alla presenza del rumeno ci sono anche i pacchi postali consegnati dai corrieri. «I corrieri non suonano nemmeno e lasciano i pacchi sopra le bussole della posta che vengono regolarmente rubati. Per molti di noi sono soldi buttati. Abbiamo più volte contattato Itea, una volta è venuta anche la presidente a fare una riunione sotto il condominio questa estate ma è tutto come prima se non peggio».

Dopo l’ultima lamentela Itea ha riposto che «non è possibile sfrattarlo perchè un giudice lo tiene fermo nel palazzo per via degli arresti domiciliari e quindi non sanno dove metterlo». L’incongruenza segnalata dai cittadini è che in realtà l’uomo va e viene da casa senza nessuna restrizione e dopo le 16.00 esce di casa e non si vede più.

La lista dei danni e delle aggressioni fisiche è lunga: un anziano finito al pronto soccorso dopo essersi preso un sacco in testa piovuto dal cielo, un’anziana spintonata a terra e giù per le scale, sputi in faccia ai condomini, minacce di morte settimanali e danni per circa 3.500 euro alle macchine parcheggiate. Il terrore continua quindi senza nessun freno.

