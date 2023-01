Commissariata la cooperativa La Sfera: «Gravi irregolarità amministrative»

Pubblicità

Non è un buon momento per le cooperative sociali trentine che stanno «cadendo» una ad una sotto i colpi della crisi e della cattiva amministrazione. Dopo la coop La Ruota di Trento e la Mimosa di Riva del Garda, tocca alla cooperativa La Sfera essere commissionata su decisione della giunta provinciale. La possibilità della messa in liquidazione ora è molto alta.

La lunga crisi era iniziata nel 2017 quando la cooperativa sociale aveva subito una perdita di 278 mila euro. L’impiego allora era di circa 400 dipendenti. Allora si parlò di «gestione non all’altezza»

Poi fino al 2021, nonostante un percorso per nulla semplice, ma di radicale ristrutturazione aziendale e tre esercizi in perdita, la cooperativa sociale la Sfera aveva presentato finalmente un bilancio positivo: 3,4 milioni di fatturato, perdite 2016-2018 azzerate e 76 mila euro di utile 2020.

La Sfera tornava allora ad essere amministrata da un presidente eletto dai soci: Paolo Degasperi. (nella foto)

Archiviati tre esercizi in perdita (dal 2016 al 2018) che avevano intaccato il patrimonio la cooperativa aveva avviato un poderoso percorso di riorganizzazione e ristrutturazione, in collaborazione con i consulenti della Federazione.

Se allora la marginalità era cresciuta, la pandemia aveva però inciso invece sul fatturato, poiché alcune delle attività della cooperativa erano state sospese o rallentate a causa delle chiusure e delle limitazioni.

Pensiamo alle pulizie degli uffici (solo in parte compensate dall’aumento delle sanificazioni), alla cura del verde dei parchi pubblici (anch’essi chiusi) o al servizio di portierato. Il giro d’affari era passato dai 3,8 milioni del 2019 ai 3,4 del 2020, con un calo di circa il 10%.

La ristrutturazione aziendale era avvenuta senza ricorrere a licenziamenti o a razionalizzazioni in termini di risorse umane (che erano rimaste stabili a quota 200), ma conservando la mission di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il sistema cooperativo aveva sostenuto la cooperativa anche sul piano finanziario e patrimoniale, con l’ingresso come soci sovventori di Promocoop Trentina e di Consolida impegnate a partecipare all’aumento di capitale con 105 mila euro

Le cose poi sono franate nuovamente ed infine la decisione di revocare il consiglio di amministratore, affidando la cooperativa al commissario Franco Sebastiani.

Il riferimento normativo (la legge regionale sulla cooperazione) parla di “gravi irregolarità”: dalle gravi irregolarità gestionali, all’inosservanza dello scopo mutualistico, dalle rilevanti o ripetute violazioni di norme legislative o statutarie che alla fine hanno compromesso gravemente la situazione finanziaria e patrimoniale.

Per i 196 lavoratori e lavoratrici inzia un percorso ad alto rischio.