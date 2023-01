Al Palazzo dei Congressi a Riva del Garda va in scena lo spettacolo della compagnia Elsinor «Tradimenti».

Pubblicità

Scritta dal drammaturgo inglese Harold Pinter e presentata nel 1978 a Londra, “Tradimenti” è generalmente considerata una delle più celebri opere dell’autore.

La storia è quella di una relazione extraconiugale ripercorsa però a ritroso, dalla sua fine fino ai suoi esordi. Ma oltre ai due amanti c’è anche il marito di lei, nonché migliore amico di lui. Insomma, un triangolo a tutti gli effetti, dalla trama apparentemente semplice e lineare.

Se non fosse che il susseguirsi dei fatti lascia piano piano spazio alla complessità d’animo dei tre personaggi, accomunati da un segreto a volte difficile da portare. Ed è forse proprio questo, il segreto, l’elemento chiave della pièce. Con Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi. Traduzione di Alessandra Serra. Regia di Michele Sinisi.

La proposta fa parte della stagione teatrale dei Comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole. Inizio alle ore 21.

Ingresso: Primo settore Intero 12 euro, Ridotto In Cooperazione* 11 euro, Ridotto** 8 euro. Secondo settore, Intero 7 euro, Ridotto In Cooperazione* 6 euro, Ridotto** 5 euro.

Riduzioni

* La riduzione In Cooperazione (riservata ai possessori della carta “In Cooperazione”) dà diritto a uno sconto di circa il 10% sui biglietti di tutti gli spettacoli della stagione di prosa. Lo sconto si applicherà ai biglietti “interi”, non ai biglietti che fruiscono già di un altro tipo di riduzione. Ogni tessera dà diritto allo sconto per una sola persona. Nel caso di acquisti online, la correttezza della riduzione potrà essere verificata al momento dell’accesso allo spettacolo.

** La riduzione si applica a giovani fino a 26 anni, persone oltre i 65 anni e abbonati ad altre stagioni 2021-2022 del Circuito Teatrale Trentino (previa presentazione dell’altro abbonamento).

La correttezza della riduzione applicata potrà essere verificata all’ingresso allo spettacolo. Apertura della cassa un’ora prima dello spettacolo. Prevendita online sul sito www.trentinospettacoli.it.

