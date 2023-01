Violento frontale tra due auto sulla ss12 del Brennero: 5 giovani trasportati al Santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



Nella serata di ieri – domenica 15 gennaio 2023 – poco prima delle 20:00 due vetture sono rimaste coinvolte in un frontale lungo la ss12 del Brennero in direzione Mattarello, all’altezza dello svincolo per il Casteller nei pressi della concessionaria Dorigoni.

Le due auto – per cause ancora in corso di accertamento (ma si presume a causa dell’asfalto scivoloso causa pioggia) – sono rimaste coinvolte in un frontale: feriti 5 giovani tra cui tre 18 enni e un 21 enne.

I sanitari si sono recati sul posto con due ambulanze e con un’auto sanitaria. Presenti anche i vigili del fuoco volontari di Mattarello supportati dal personale del corpo permanente di Trento.

Pubblicità Pubblicità

Gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto saranno invece a carico delle forze dell’ordine.

Grossi disagi al traffico, con la statale rimasta bloccata in entrambe le direzioni.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità