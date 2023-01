Salvini corre sull’autonomia differenziata: “Sarà realtà entro il 2023”, ma Meloni punta al presidenzialismo

Pubblicità

L’autonomia differenziata sarà realtà entro il 2023. Ne è sicuro il leader della Lega e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini. “Sono sicuro che dopo 30 anni di battaglie, grazie a un centrodestra serio e compatto al governo e alla presenza della Lega, l’autonomia sarà realtà entro il 2023.” ha detto Salvini.

Se la Lega vuole accelerare sulla riforma, Tajani chiede cautela e un testo equilibrato che non penalizzi le regioni del Sud Italia. Sulla stessa linea di Tajani, anche Fratelli d’Italia con Meloni che dice: “Spero che avremo a disposizione questi cinque anni, nonostante i tentativi di buona parte dell’opposizione, e non soltanto dell’opposizione, di metterci i bastoni tra le ruote“.

E’ chiaro insomma, che la questione dell’autonomia differenziata sembra essere terreno di scontro nella maggioranza.

Meloni infatti, non ne parla molto e sembra più orientata ad una riforma sul presidenzialismo: “E’ un occasione per dimostrare come andare meglio. il presidenzialismo rimane una nostra priorità, un impegno che vogliamo mantenere. Vogliamo parlare con tutti ma quel mandato vogliamo onorarlo”.

L’immagine di una forza di Governo compatta è davvero molto importante e rispetto alle voci sui malumori interni, in particolare con gli alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia, Salvini smentisce e parla di “una bellissima squadra in Consiglio dei ministri”. “Abbiamo degli amici che a volte partono da presupposti diversi, ma trovano sempre una sintesi comune” ha aggiunto il vice premier.

