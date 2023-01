Nasce a Cles “Ascoltiamoci” il gruppo di supporto per chi vuole sfogarsi

Pubblicità

Sarà presentato domani, martedì 17 gennaio, a Cles in Sala Borghesi Bertolla ad ore 20,30 il progetto “Ascoltiamoci”; sarà presente il Vescovo di Trento Monsignor Lauro Tisi.

Al giorno d’oggi molta gente sente il bisogno di parlare, ma non trova nessuno che ascolta; da qui nasce l’idea di formare un gruppo di supporto che accolga persone che vogliono sfogarsi, esporre le proprie difficoltà, ma anche di indirizzare soggetti con problematiche particolari a strutture più idonee, collaborando con associazioni ed enti locali come la Comunità di Valle e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune.

La serata ha lo scopo di informare la comunità sull’esistenza di questo progetto, ma anche di cercare volontari che si occupino di gestire il gruppo, ed individuare tra questi alcune ‘sentinelle’, cioè persone che siano in grado di distinguere varie forme di disagio sociale.

Referente di Ascoltiamoci è Alberto Nicolodi, vicepresidente dell’Oratorio di Cles, che ci illustra il progetto: “L’idea è scaturita circa due anni fa; siamo un gruppo di persone ‘comuni’ disposte a mettersi in gioco che insieme a don Sandro e don Renzo hanno pensato di realizzare qualcosa per poter aiutare concretamente tutti quelli che vogliono sfogarsi, che sentono il bisogno di ‘vuotare il sacco’. In particolare vogliamo focalizzare l’attenzione verso le persone sole e gli anziani, che spessissimo hanno molte cose da dire ma nessuno disposto ad ascoltare, cercando di sensibilizzare la comunità su questa problematica”.

Prosegue Nicolodi: “Ho preso lo spunto anche tramite il mio lavoro: sono commesso, e stando dietro il banco mi sono reso conto di quanto la gente abbia bisogno di parlare, di confidarsi, per di più con un estraneo piuttosto che con un famigliare o un amico. In questi due anni abbiamo sviluppato il progetto grazie alla Caritas che ci sta appoggiando, e anche all’aiuto di psicologi ed assistenti sociali che ci hanno indicato come comportarci una volta attivato lo sportello, dopo aver seguito un breve periodo di formazione per capire come dovremo agire. Prevediamo di rendere operativo lo sportello entro febbraio: attraverso un numero telefonico, ad orari prefissati, si potrà prendere appuntamento per incontrare gli interlocutori. Domani interverrà anche il Vescovo Tisi e presenzierà Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi“.