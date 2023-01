Miss universo: si ferma ad un passo dal podio il sogno di Virginia Stablum

Pubblicità

Virginia Stablum, la 24enne trentina eletta Miss Universe Italy lona scorso settembre in Puglia, rappresentante dell’Italia alla 71/a edizione di Miss Universe a New Orleans, dal 4 al 14 gennaio non ce la fatta.

Il suo sogno si è fermato ad un passo dal podio. Non è infatti riuscita ad entrare nella finalissima delle prime 16. A vincere l’edizione 2023 di Miss Universo è stata la statunitense R’Bonney Gabriel (foto), che ha sbaragliato le 84 concorrenti.

La modella trentina classe 1988 non è sfortunatamente nemmeno riuscita ad entrare nel podio (dove c’è stato un vero e proprio dominio del continente americano, ndr), che ha visto come seconda classificata Amanda Dudamel del Venezuela e Andreina Martinez della Repubblica Dominicana.

Questo, ovviamente, non scalfisce un percorso letteralmente straordinario e che senza dubbio continuerà a vedere Virginia Stablum in piena ascesa. Sia nel campo del glamour e della moda, dove sicuramente continuerà ad essere una delle principali protagoniste, sia in quello degli studi, con la giovane che è iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Verona, mentre la sua vita si divide tra Milano e Miami.

Virginia Stablum, modella e content creator, con 387mila follower su Instagram, è appassionata di moda e beauty, parla fluentemente quattro lingue, ha studiato recitazione e si è specializzata nel campo del marketing digitale e della comunicazione.

Lavora con l’agenzia Elite Model e – si legge in una nota – vanta collaborazioni con brand di prestigio. Durante la finale di Miss Universe, Virginia ha indossato due abiti da sera firmati dalla maison Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.