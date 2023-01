Investor Day, torna l’iniziativa promossa da Trentino Sviluppo

Sono aperte da oggi e fino a lunedì 20 febbraio le candidature per aderire alla quarta edizione dell’Investor Day.

L’iniziativa, promossa da Trentino Sviluppo, si rivolge alle startup innovative e alle piccole imprese ad alto contenuto tecnologico che operano in Trentino, con l’obiettivo di supportarle e accompagnarle nel processo di fundraising e networking.

Il percorso si articola in due parti: una prima formazione specifica sulla finanza denominata “Investor Track” e un successivo evento di matching, l’Investor Day vero e proprio, che si terrà a maggio, con la partecipazione di investitori qualificati provenienti da tutta Italia.

L’Investor Day, giunto ormai alla sua quarta edizione, è un’opportunità di matching con investitori, fondi e corporate provenienti da tutta Italia promossa da Trentino Sviluppo per favorire la crescita e la competitività delle startup innovative e delle piccole imprese ad alto contenuto tecnologico del territorio.

Il programma integra con la finanza il pacchetto di servizi ad alto valore aggiunto che la società di sistema provinciale già offre ad aziende e startup. All’iniziativa possono aderire le startup innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese della CCIAA e tutte le piccole imprese aventi caratteristiche di innovazione (in questo caso non necessariamente iscritte nella sezione speciale della CCIAA) in fundraising, costituite come società di capitali e aventi sede legale e/o operativa in provincia di Trento.

Elementi preferenziali di valutazione per accedere al percorso saranno inoltre: svolgere un’attività coerente con le Smart Specialisation della Provincia autonoma di Trento (Sostenibilità, montagna e risorse energetiche, ICT & trasformazione digitale, Smart Industry, Salute, alimentazione e stili di vita); avere un team di almeno 2 persone; avere in essere contratti e accordi commerciali con potenziali clienti e/o con partner strategici, quali università, acceleratori, incubatori e centri di ricerca; possedere uno o più brevetti registrati o aver avviato l’iter di brevettazione; avere un vantaggio competitivo dimostrabile rispetto ai concorrenti e aver realizzato, nell’anno precedente alla presentazione della manifestazione di interesse, un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro.

Tutte le aziende aventi queste caratteristiche potranno partecipare all’Investor Track, un percorso formativo sui temi della finanza e del fundraising della durata complessiva di 16 ore, suddivise in quattro mezze giornate dalle ore 9 alle 13.

Una volta ultimato il percorso, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 50% dei moduli formativi, potranno elaborare il pitch deck della propria iniziativa e inviarlo alla giuria che ne prenderà visione e incontrerà ciascun proponente, al fine di selezionare le 5 migliori imprese che avranno a disposizione per alcune settimane dei professionisti con il compito di prepararle ed accompagnarle all’Investor Day vero e proprio.

Salvo variazioni che verranno eventualmente comunicate tempestivamente da Trentino Sviluppo, l’evento di matching si svolgerà giovedì 18 maggio e consisterà in una serata di sessioni di pitching e incontri mirati con business angel, investitori professionali, fondi di investimento e corporate. All’evento seguiranno incontri di follow up organizzati dall’Area Finanza per le Imprese di Trentino Sviluppo.

Le startup che abbiano frequentato per intero la terza edizione del programma “Trentino Startup Valley” e abbiano partecipato al Validation Day del 1° febbraio 2023 accederanno di diritto alla prima parte del percorso formativo sulla finanza, il cosiddetto “Investor Track”.

“Investor Track” e “Investor Day” sono iniziative gratuite. I termini per aderire al percorso scadono alle ore 12 di lunedì 20 febbraio 2023. Info e iscrizioni sul sito www.trentinosviluppo.it

