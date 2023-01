Il consiglio di Stato sospende i provvedimenti di chiusura delle sale da gioco a Trento

Pubblicità

Pubblicità



Nuova vittoria delle aziende trentine legate al gioco. Dopo la bocciatura del provvedimento della provincia di Trento da parte del Consiglio di Stato che ha riguardato la Sala Giochi Admiral di Trento in Viale Verona (Qui l’articolo) e una nuova delibera che ha accolto il ricorso (numero 9351) presentato dall’impresa individuale Antonio Villano che gestisce la sala giochi di via Milano, arriva un nuovo «schiaffo» per il governatore Maurizio Fugatti.

Altre due importanti ordinanze sono state infatti emesse oggi dal Consiglio di Stato che ha accolto le istanze di operatori del gioco legale in merito alla applicazione del distanziometro nel Comune di Trento.

L’esito delle ordinanze del Consiglio di Stato in concreto confermano la sospensiva dei provvedimenti di chiusura delle sale. Il comparto potrà quindi operare nelle modalità delle valutazioni di merito che verranno affrontate al Tar Trento che ha già fissato l’udienza nella seconda metà del mese di marzo 2023. Il giudice del consiglio di Stato ha compensato le spese, quindi la letà saranno a carico dei contribuenti trentini.

Pubblicità Pubblicità

Va detto che le ordinanze nella valutazione del merito hanno entrambe puntato il dito sulla proporzionalità e ragionevolezza del criterio “a compasso” di calcolo della distanza individuata dall’amministrazione.

Il Consiglio di Stato nelle due ultime ordinanze ha rilevato che nella more della decisione di merito della controversia in primo grado, già fissata dal T.R.G.A. per la udienza pubblica del 9 febbraio 2023, si rende opportuno accogliere l’appello cautelare con conseguente sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, in considerazione del grave danno economico conseguente alla chiusura dell’attività imprenditoriale della appellante disposta dal Comune di Trento e ciò anche al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, all’esito della verificazione già disposta dal T.R.G.A., sulla cui scorta potrà essere valutata la ragionevolezza e la proporzionalità del criterio “a compasso” adottato per la misurazione delle distanze dai luoghi sensibili che, ad un primo sommario esame, suscita perplessità.

Le sale da gioco quindi potranno operare a Trento in tutta tranquillità in attesa della decisione del 31 marzo, ma tutti pensano che per allora sarà varata la riforma delle sale da gioco che il governo ha anticipato.

Pubblicità Pubblicità



Dino Rebek, proprietario di 7 numerose sale giochi in Trentino commenta: «Con questa sentenza del consiglio di Stato ancora si capisce quanto è stata assurda la decisione politica del nostro presidente della provincia Maurizio Fugati. Per conquistare un pugno di voti era pronto a mandare a casa più di 200 dipendenti, fare buco nelle casse della provincia per più di 30 milioni di euro portando il nostro settore che rappresenta legalità sul territorio in mano alla criminalità o nel mondo online dove i soldi finiscono nei paradisi fiscali».

E ancora: «Ma volevo chiedere presidente Fugatti perché ha deciso di chiudere solo le sale giochi e non anche tutte le sale scommesse, i bingo, e tutto il mondo online che rappresenta il gioco d’azzardo. Oggi infatti basta entrare in qualsiasi tabacchino in Trentino e giocare al lotto, gratta e vinci, o ancora al bingo o scommettere su qualsiasi cosa. Perchè il nostro presidente non ha chiuso queste attività? Questo forse non è gioco azzardo?»

«Volevo anche chiedere all’assessora Segnana quanti ludopatici abbiamo in Trentino e quanti lo sono diventati giocando nelle sale giochi e quanti perchè giocano alle scommesse nelle sale, al bingo, comprano gratta e vinci, oppure giocano al lotto, superenalotto, e con i giochi online? Sono sicuro che questa politica populista – conclude Rebek – non può rispondere a queste domande. Presidente Fugatti: penso che lei ci deve dare qualche risposta sul perché la sua decisione e stata così clamorosamente rigettata dal consiglio di Stato»