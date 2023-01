Ieri al santuario la festa di San Romedio

Pubblicità

Il 15 gennaio di ogni anno nell’eremo di San Romedio si festeggia il Santo eremita, molto noto e caro a tutti i trentini.

Alla festa, che si è tenuta ieri mattina nel celebre Santuario in Val di Non, hanno partecipato numerose autorità, nonché il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli che, accolti dal priore, padre Giorgio Silvestri, hanno partecipato alla Messa presieduta da monsignor Lauro Tisi, arcivescovo di Trento (qui l’intervista), presso la chiesa grande del Santuario, e al successivo pranzo conviviale. I cittadini hanno risposto con una grande partecipazione.

Circa 5 mila persone quelle che hanno partecipato, superando i 2 mila partecipanti della camminata notturna di sabato sera, che hanno dato vita a una celebrazione partecipata e sentita.

Come messo in luce dall’assessore Zanotelli, la “festa di San Romedio è un momento importante non solo per la Val di Non, ma per tutta la provincia: in questo luogo silenzioso, più unico che raro questo evento rappresenta un momento di comunità e di spiritualità“, sono state le parole dell’assessore (qui l’intervista) che, insieme al presidente Fugatti, ha ringraziato anche i molti volontari impegnati nel servizio alla comunità.

Il presidente Fugatti e l’assessore Zanotelli hanno colto l’occasione per mettere in luce l’importanza di questo peculiare monumento, sorto, come noto, nel luogo dove il nobile Romedio, di ritorno dal suo pellegrinaggio a Roma, si ritirò in eremitaggio.

Il complesso monumentale, frutto della sovrapposizione nel corso dei secoli di chiese diverse costrette a svilupparsi in altezza, visto lo spazio ridotto a disposizione, ha infatti un eccezionale valore architettonico e artistico; senza considerare gli aspetti legati alla spiritualità e alla devozione popolare, testimoniata anche dai tanti ex-voto raccolti nel corso del tempo.

Durante la mattinata al Castello del Buonconsiglio, davanti ad un centinaio di persone, il direttore del museo Laura Dal Prà e il conservatore Roberto Pancheri hanno presentato al pubblico, un dipinto su rame del pittore Cristoforo Unterperger (Cavalese 1732 – Roma 1798), raffigurante San Romedio che incontra San Vigilio.

Come illustrato dai vertici del museo, l’opera raffigura uno dei più noti episodi della vita del santo: secondo la leggenda Romedio era partito dalla valle di Non in sella al suo cavallo per andare a Trento ad incontrare il vescovo Vigilio, al quale doveva preannunciare la propria morte.

Lungo il percorso un orso attaccò ed uccise il cavallo ma Romedio non si scompose: anzi fece sellare l’orso, divenuto miracolosamente mansueto, e assieme scesero a Trento. Il dipinto – finemente eseguito su lastra di rame – fu commissionato al pittore fiemmese da un alto prelato trentino o tirolese.