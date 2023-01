Fratelli d’Italia: «Solo uniti si vince, faremo sul serio e andremo fino in fondo»

Pubblicità

Conferenza stampa di Fratelli d’Italia oggi pomeriggio, lunedì 16 gennaio, presso l’Hotel America a Trento. Un incontro molto partecipato da tutte le cariche del partito con al centro il commissario Alessandro Urzì e la candidata presidente per la provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa alla sua prima uscita pubblica dopo la sua investitura. L’aria fin dall’inizio dell’incontro pare cambiata in positivo.

È emerso peraltro che stasera ci sarà il primo incontro con la coalizione, segno che il centro destra sta serrando i tempi e le fila. «Sul tavolo presenteremo il nome di Francesca Gerosa come candidata presidente e la nostra idea di Trentino, diremo la nostra idea di coalizione, cioè i tre partiti nazionali con le liste civiche che vorranno entrare nell’alleanza. Partiremo dal programma di giunta del 2018 e vedremo quello che è stato fatto, quello che dovrà essere cancellato, quello che bisognerà riprendere in mano e quali saranno le cose da implementare. Chiederemo alla Lega di accantonare i temi che sono stati affrontati e che non rientravano nel programma. Molte cose sono state introdotte senza il nostro consenso e qui ci dovrà essere un confronto molto franco» – ha detto Urzì senza tentennamenti

Alla lega durante la conferenza è stato contestato di non aver rispettato il programma di coalizione e il fatto di non aver mai coinvolto il partito di Giorgia Meloni in nessuna nuova scelta. Si è parlato anche del Patt e della possibilità di un appoggio esterno. «Per noi chi ci appoggia ha sempre la porta aperta» – ha detto Urzì

Sono stati fatti anche degli esempi: L’ospedale di Cavalese, le centrali idroelettriche e la Valdastico. «Su questi tre temi stategici non siamo mai stati sentiti e il presidente per quasi 2 anni non ha voluto nemmeno incontrarci» – ha ricordato Urzì.

Un incontro durato circa un’ora dove i vertici del partito hanno sottolineato più volte che prima di tutto viene la coalizione e dopo il candidato presidente. Tutti sono stati consapevoli sul fatto che solo creando una coalizione compatta è possibile vincere. «Ci sentiamo maturi, competenti e preparati con una squadra di persone capaci di affrontare questa sfida consapevoli che solo uniti si vince. A fratelli d’Italia però deve essere data la possibilità di presentare i propri nomi e le proprie idee».

Il profumo che si è respirato è stato quello delle grandi occasioni, l’aria frizzante, entusiasta e molto motivata ha subito fatto capire che Fratelli d’Italia sta facendo sul serio e che intende andare fino in fondo per conquistare il Trentino alle prossime elezioni provinciali di ottobre. «Noi stiamo facendo terribilimente sul serio e andremo fino in fondo senza paura» – ha sottolineato Urzì, spazzando subito via le voci di una candidatuta «morbida» di Gerosa.

Lo stesso commissario ha puntualizzato che la conferenza stampa di oggi è stata organizzata solo per presentare il metodo di lavoro che il partito seguirà nei prossimi mesi. «La presentazione ufficiale sarà fatta più avanti insieme al programma di Fratelli d’Italia che riassumerà la nostra visione del Trentino». Si partirà con un attento confronto con circoli, giovani e dipartimenti, «non sarà una cosa lunga – ha osservato Francesca Gerosa – contiamo di farcela in poco più di un mese».

Presenti anche molte persone della società civile, ed a loro Urzì si è subito rivolto: «Ci sono forti pressioni da parte della società civile, del settore economico, della cultura e dell’associazionismo su di noi. Non deluderemo perchè il nostro è il partito del fare. Porteremo le soluzioni ai problemi dei territori, sulla viabilità, nel settore della sanità per aiutare ancora di più a crescere la nostra autonomia, valore imprescindibile per il nostro partito»

Il partito si è compattato intorno al nome di Francesca Gerosa, Urzì lo ha ricordato spiegando anche che per la specificità del Trentino le liste civiche rappresentano un valore aggiunto, «ma è vero – ha puntualizzato – che i partiti nazionali che operano in Trentino si rinoscono in un quadro nazionale che diventa in questo momento storico decisivo per rinforzare ancora di più la nostra autonomia». Alla Lega ha ricordato che la sede del partito del carroccio è a Milano e non ha Trento. Richiamando così Fugatti alla realtà nazionale.

Secondo Gerosa e Urzì votare oggi la sinistra significa chiudere il Trentino in un angolo nel momento in cui tutto il paese sta affrontando un processo importante delle riforme che porteranno al presidenzialismo e all’autonomia differenziata. «Il Trentino in questa partita ci deve stare, a tutti i costi, anche perchè votare la sinistra vorrebbe dire far tornare la “magnadora”»

Francesca Gerosa all’inizio del suo intervento ha chiesto un applauso per Piergiorgio Plotegher recentemente scomparso. «Per me è qui con noi e lo sarà fino ad ottobre»

La candidata alla presidenza ha parlato del metodo che Fratelli d’Italia userà per avvicinarsi alle elezioni. Roma e Trento devono essere collegati, «guai chiudersi dentro i nostri confini per difendere la nostra autonomia, sarebbe un fallimento»

Gerosa ha ricordato i numerosi consiglieri circoscrizionali, i consiglieri comunali e provinciali, a dimostrazione che Fratelli d’Italia è presente dentro la politica trentina. «In coalizione porteremo le nostre proposte che usciranno dai confronti sul territorio e questa volta dovranno essere ascoltate, e questa non è arroganza, ma vogli di incidere, Fratelli d’Italia ha il dovere di farlo per mettersi al servizio del Trentino»

«Il tempo è poco – ha tuonato in conclusione Francesca Gerosa – non perdiamo tempo, ne abbiamo perso abbastanza». L’incontro di oggi è stata la conferma che Fratelli d’Italia c’è, e che è pronta ad uscire dai blocchi di partenza più veloce e resistente che mai. Fugatti è avvertito.