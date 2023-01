Al via l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva e di sorveglianza-portierato in vari edifici comunali

Pubblicità

Il Comune sta procedendo all’affidamento in appalto dei servizi di vigilanza attiva armata, per la sede centrale della Biblioteca di Via Roma e per il polo degli Uffici di Via Bronzetti, e di sorveglianza – portierato e servizi accessori destinati a vari edifici comunali, mediante procedura di gara sopra soglia comunitaria suddivisa in due lotti.

L’appalto ha una durata prevista di sei anni con opzione di rinnovo per ulteriori due anni e l’importo complessivo presunto posto a base di gara per entrambi i lotti è pari a 1.952.082 euro. Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’obiettivo del Comune è quello di tutelare i beni dell’Amministrazione, garantendo ai lavoratori la gestione di eventuali criticità e all’utenza sicurezza e orientamento nella fruizione degli spazi accessibili.

La procedura si rende necessaria in quanto la convenzione precedentemente attuata con l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) scadrà il 30 giugno e non sarà più possibile rinnovarla, in seguito alla riformulazione della normativa di settore.

Info: servizio Appalti e partenariati – ufficio Gare servizi e forniture 0461-884690 – [email protected]

