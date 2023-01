Aggrediscono i Carabinieri, arrestati per spaccio di droga due stranieri

Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Rovereto ed in particolare i Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nella tarda serata di venerdì hanno proceduto all’arresto di due persone straniere.

I militari insospettiti da una persona ne tentavano l’identificazione.

L’uomo però non ottemperava all’alt dirigendosi verso l’interno di un locale commerciale di Mori, immediatamente i Carabinieri si ponevano alle ricerche del soggetto che veniva individuato in compagnia di un suo sodale.

Una volta avvicinati i sospettati, i Militari venivano aggrediti, cosa che rendeva necessaria l’immobilizzazione dei due.

A seguito delle dovute attività, i due stranieri venivano trovati in possesso di otto involucri contenenti sostanza stupefacente tipo “Cocaina” per un totale di 3,27 grammi.

I due soggetti rispettivamente di 23 e 30 anni venivano tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e la competente Autorità Giudiziaria ne disponeva la traduzione presso il carcere di Trento in attesa di giudizio.