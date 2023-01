Villa Rizzi: un’opportunità per i ragazzi di trovare un posto di lavoro

Pubblicità

È iniziata da Villa Rizzi la visita del sindaco Franco Ianeselli alla circoscrizione di Sardagna. Insieme alla presidente Giulia Degasperi, il primo cittadino ha visitato un luogo speciale della città, dove si sperimenta “la pedagogia del quotidiano” della comunità Murialdo e dove il lavoro diventa uno strumento educativo.

Lassù, nei campi con vista mozzafiato sul Lagorai, si coltivano piante officinali e ortaggi, che poi vengono trasformati, confezionati e venduti. Ma, soprattutto, si dà un’opportunità di crescita, professionale e personale, a giovani che per qualche motivo hanno bisogno di un ambiente protetto in cui riscoprire le proprie capacità.

C’è chi ha lasciato la scuola anzitempo, chi dopo gli studi non ha trovato lavoro e si è chiuso in sé stesso, chi ha problemi famigliari, chi è inciampato precocemente in qualche difficoltà della vita. Oggi sono in tutto 13 le ragazze e i ragazzi (tra i 17 e i 19 anni), che nel centro di Villa Rizzi, finanziato dal Comune di Trento, hanno trovato un posto in cui apprendere quei prerequisiti che poi permettono a molti di spiccare il volo e di trovare un posto di lavoro “fuori”, qualche volta negli alberghi che acquistano le saponette o il sale aromatizzato fabbricati a Sardagna.

A Laura Orempuller (coordinatrice della parte educativa), Corrado Ferrari (coordinatore della parte produttiva) e padre Marco Demattè, figura carismatica di questa piccola comunità, il sindaco ha detto: “Ho voluto venire a trovarvi per conoscervi meglio. Perché sento parlare da tempo del vostro lavoro, leggo le carte quando approviamo i finanziamenti, ma vedere da vicino cosa fate è tutt’altra cosa. La vostra è davvero un’impresa straordinaria”.

Orempuller, Ferrari e padre Marco hanno raccontato al primo cittadino e alla presidente Degasperi le tappe di una storia pluridecennale: nata nel ‘79 in via Endrici per accogliere ragazzi senza famiglia, la Comunità Murialdo si è trasferita a villa Rizzi nel 1988.

Negli anni successivi è nato il centro diurno per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi, nel 2016 sono stati costruiti i nuovi laboratori e gli essicatoi da cui escono prodotti biologici con marchio sociale che dal 2015 vengono esportati anche a Taiwan e Singapore. “Dall’oriente ci richiedono soprattutto i cosmetici – spiega Ferrari – Ci dicono che i nostri prodotti sono efficaci per i problemi dermatologici legati all’inquinamento urbano”.

Fino al 2008, racconta Laura Orempuller, si coltivavano more e lamponi: “Si trattava però di un’attività monca perché i ragazzi non vedevano la fine del processo produttivo. La coltivazione di erbe officinali ci dà invece la possibilità di seguire tutta la filiera, dal trapianto alla vendita”. Il negozio di Villa Rizzi da primavera all’autunno scende anche in città, in un banchetto in via Esterle, dove vengono venduti i prodotti freschi dell’orto insieme ai trasformati.

Accanto all’edificio nuovo dei laboratori, c’è la vecchia villa che oggi ospita una comunità familiare residenziale per bambini da pochi mesi fino a 18 anni. Spiega padre Marco che oggi i bambini accolti sono sei, tre di origine straniera (tre fratelli di tre, sei e nove anni, dichiarati adottabili) e altrettanti trentini: “Arrivano qui perché hanno problemi familiari alle spalle, noi quando è possibile lavoriamo per il rientro nella famiglia d’origine. Altrimenti la prospettiva è quella dell’affido o dell’adozione. La comunità è strutturata come una famiglia, c’è continuità educativa, cerchiamo di creare un ambiente il più possibile accogliente”.