The Pale Blue Eye – I delitti di West Point: il thriller investigativo si conferma su Netflix

È da poco uscito su Netflix e in alcune sale cinematografiche negli USA “The Pale Blue Eye – I delitti di West Point”, thriller investigativo che è balzato in pochi giorni in cima alla classifica dei film più visti alla piattaforma.

Il film – tratto dal romanzo del 2006 di Louis Bayard – è diretto da Scott Cooper e vede tra i protagonisti Christian Bale, Scott Cooper, Tyler Thompson, John Lesher.

“The Pale Blue Eye – I delitti di West Point” rimane comunque sulla linea dei film dedicati agli adolescenti, mantenendo comunque un tema noir ma senza sprofondare nel macabro.

A farla da padrone sono certamente la fotografia e l’idea della trasposizione: purtroppo il film delude per buona parte del minutaggio, riprendendosi poi con un colpo di coda finale che riesce a salvare in toto la pellicola.

TRAMA:

“L’investigatore veterano Augustus Landor indaga su diversi casi di omicidi con l’aiuto di un giovane cadetto, che più tardi finisce per diventare un autore di fama mondiale, Edgar Allan Poe.”

