Terribile schianto e poi l’auto si ribalta

L’allarme incidente è scattato poco prima delle 17.00 di ieri, 14 gennaio quando un’auto si è ribaltata in via Carezza a Nova Levante. L’esatta dinamica è ancora da chiarire, ma non si esclude la possibilità che l’auto possa essere scivolata sulla strada ghiacciata.

Sul posto, i Vigili del Fuoco Volontari di Nova Levante che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e al ripristino della sede stradale. In intervento anche Croce Bianca e Forze dell’ordine.

