Sul Bondone nel prossimo week end il campionato nazionale Sleddog

Il prossimo fine settimana, la piana delle Viote risuonerà degli ululati festosi di protagonisti speciali: i cani da slitta. Numerosi musher e i loro teams, infatti, torneranno sul Bondone dopo la bella esperienza dell’inverno 2021 per il Campionato Italiano, patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento econ io supporto del Comune di Trento.

Il Campionato italiano di Sleddog FIDASC, si svolge ogni anno e rappresenta, oltre ad un evento dal valore agonistico e cinotecnico, un’iniziativa sportiva di rilevanza nazionale.

l’Asd Union Musher Trentini e Sudtirolesi e il Club Italiano Sleddog, il club che da più di trent’anni lavora nel mondo dello sleddog con un curriculum di numerosi campionati Europei e mondiali organizzati in Italia, propongono l’evento marchiato CONI, sul Monte Bondone, nella piana delle Viote.

L’Evento, organizzato su due manches, coinvolge tutti gli atleti nazionali che gareggeranno per il titolo e la partecipazione di una folta schiera di Musher provenienti da tutta Europa, coinvolti in una diversa classifica.

Le razze più presenti, riconosciute, sono il Siberian Husky, l’Alaskan Malamute, il Samoiedo e i Groenlandesi.

Lo Sleddog è una disciplina riconosciuta dal CONI e si basa sulla coesione uomo-animale e sul lavoro di squadra. I partecipanti sono suddivisi in categorie in base ad età del Conduttore, numero di cani componenti il team, razza posseduta e nelle categorie monocane in base al sesso.

Le categorie prevedono binomi di Skijoring (Sci da fondo con cane); Team di slitta 2 cani (slitta trainato da 2 cani); Team di slitta 4 cani (slitta trainato da 4 cani); Team di slitta 6 cani (slitta trainato da 6 cani); Team di slitta 8 cani (slitta trainato da 2 cani); Team di slitta OPEN cani (slitta trainato da N cani). Media Distanza: team da 6 a 10 cani che percorreranno la distanza più lunga.

Un team veterinario composto da quattro professionisti, tutelerà la salute ed il benessere animale. I teams avranno accesso al luogo di gara solo dopo una visita e una verifica documentale che verrà eseguita presso il campo gara.

Ci sarà un team di quattro Giudici FIDASC controllerà il rispetto dei regolamenti di gara ed il corretto svolgimento.

L’arrivo dei concorrenti è previsto il venerdì 20 e sabato mattina 21/01/2023, e la prima manche avrà inizio il sabato mattina stesso. Domenica la seconda manche e, verso le 14.30 circa, è prevista la premiazione.

Il percorso di gara si svilupperà sulle piste del Centro Fondo Viote, nel rispetto del territorio, della fauna e dei regolamenti comunali. Gli atleti saranno coinvolti nella tradizionale Cena del Musher che si svolgerà presso il Rifugio Viote e Capanna Viote.