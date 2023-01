Spazi vuoti e serrande abbassate: la desolazione di Rovereto

Rovereto è vuota. Un deserto. Mercatini a parte, camminare per la Città della Pace durante questo inverno ha lasciato certamente un peso sul cuore non indifferente.

Nei gruppi Facebook e sulla piattaforma in generale sono circolate numerose foto della desolazione in città, e la situazione sembra talmente grave da non sembrare nemmeno reale.

Le vacanze devono essere sacre per tutti, quindi certamente alcuni negozi saranno stati chiusi per questo. Altri magari avevano cambiato i propri orari, magari allineandoli meglio a quelli dei mercatini. Altri ancora invece hanno visto cedere attività oppure erano in fase di rinnovo.

Pubblicità Pubblicità

Di certo però, se si va in centro alle 4 di pomeriggio di un sabato o di un venerdì mattina durante l’inverno (chiaramente non sabato 24 dicembre o sabato 31 dicembre), non ci si aspetta di trovarsi davanti a così tante serrande chiuse. E a così poca gente fuori dal mercatino.

Affitti alti, prezzi alle stelle, poche iniziative, tanti centri commerciali: è chiaro che Rovereto ha perso – specie negli ultimi anni – il suo calore ed il suo appeal.

I supermercati a nord e sud mettono in crisi le botteghe del centro e le strade non aiutano. Ormai, girare per Rovereto con la propria auto è davvero un qualcosa di impossibile e – se si è turisti – orientarsi diventa troppo complicato.

Pubblicità Pubblicità



Lavori, ZTL, strade chiuse… come si può pretendere che un turista abbia davvero voglia di perdere tempo a cercare di non incastrarsi nella città? Specie con la presenza di supermercati e centri commerciali comodamente vicini alla statale o alle uscite dell’autostrada.

La mancanza di iniziative e tutte le difficoltà dell’attuale momento storico stanno davvero mettendo in crisi i commercianti, specie i proprietari di piccole attività (QUI link).

Su Facebook, c’è chi dopo anni è tornato in città ed è rimasto allibito dalla situazione: “Ho ritrovato una Rovereto che non mi appariene, completamente cambiata in tutti i sensi: la politica del consumismo e l’interesse politico sono riuscite a colpire anche qui. (…)

Ho vissuto il centro come un vuoto, piccoli commercianti con prodotti di qualità erano sostituiti da inutili negozi, il centro che ci teneva uniti è diventato solo una strada percorribile.

Circolare a Rovereto con la macchina è come fare una partita al gioco dell’oca. (…)

Non parliamo poi del susseguirsi di supermercati verso la zona industriale. Tanta roba ma poca sostanza e pensare che una volta era una città così carina, intima, amichevole, considerata” la città della Pace”… che ora sembra una città morta. (…)”.

E, a vedere dalle foto in rete, sembra davvero che Rovereto stia diventando una città fantasma, vuota e desolata. O almeno, che il centro città lo stia diventando: perché ci sono attività che si spostano in periferia o in zone più semplici da raggiungere. E diciamolo, quando si ha poco tempo e si fa una media tra tempistiche, traffico, commissioni da fare, il centro città parte in netto svantaggio.