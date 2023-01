PNRR, approvato l’avviso pubblico per la creazione di una Hydrogen Valley nelle aree industriali dismesse

Pubblicità

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, ha approvato un avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali destinate alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Con una dotazione finanziaria di 14 milioni di euro ripartita a favore della Provincia autonoma di Trento dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’avviso prevede una copertura dei costi ammissibili fino al 100%, che comprendono la realizzazione degli elettrolizzatori e degli impianti di produzione di energia rinnovabile asserviti per la produzione, la compressione e lo stoccaggio dell’idrogeno verde.

Le imprese sono invitate a promuovere i propri progetti di investimento inviando le domande di agevolazione a partire dalle ore 9:00 del 23 gennaio fino alle ore 12:00 del 27 febbraio 2023. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito: https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza.

L’idrogeno verde, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili, si pone come strumento chiave per un sistema energetico più sostenibile e per raggiungere, come previsto dal PNRR, i target di decarbonizzazione fissati per il 2030 e il 2050 e in coerenza con la programmazione provinciale.

Le imprese, grazie a questa opportunità del PNRR, potranno entrare così in gioco nella creazione di una Hydrogen Valley in Trentino entro giugno 2026. Grazie alla riconversione delle aree industriali dismesse, verranno messi in funzione nuovi impianti e tecnologie per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno verde, utili allo sviluppo di un’economia locale sostenibile.

“Partendo dalla produzione locale di idrogeno proveniente da fonti rinnovabili – sottolinea l’assessore Spinelli – si intende arrivare a diffonderne l’utilizzo nelle industrie, nelle piccole e medie imprese e nel settore dei trasporti.

Dalle attività produttive ai servizi pubblici, l’idrogeno verde contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica e degli inquinanti derivanti dai combustibili fossili, oltre a favorire la crescita occupazionale sul territorio e la promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Industria, Ricerca e Minerario via email all’indirizzo: [email protected]