Petizione su libertà educativa. Ruiu (Pro Vita &; Famiglia): «Su di noi solo bugie, ecco perché è una battaglia per il bene di tutti»

In seno al Consiglio provinciale di Trento sta tenendo banco, in questi giorni, la questione legata alla libertà educativa dei genitori. Dunque in riferimento, in particolare, al gender nelle scuole.

Da mesi, ormai, infatti – tanto a livello nazionale quanto locale – la questione più pungente che riguarda le scuole di ogni ordine e grado è quella relativa alla presenza, nelle aule, di progetti e iniziative di propaganda e informazione pro-Lgbt.

Argomenti delicati e complessi, che dunque sollevano polemiche e spesso l’indignazione di genitori e dell’associazionismo pro family, poiché proprio questi progetti vengono introdotti nelle scuole senza riferimenti o chiarimenti e senza informare preventivamente i genitori.

Su questi aspetti associazionismo e politica locali si stanno muovendo lungo un doppio binario. Da una parte, infatti, l’associazione Pro Vita & Famiglia ha da mesi lanciato una petizione popolare che chiede l’approvazione di una legge sulla libertà educativa.

Petizione per la quale proprio uno dei legali dell’associazione è stato recentemente audito dalla Quinta Commissione. Dall’altra parte, invece, è il consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia che sta portando avanti il disegno di legge n.148 per tutelare e affermare la libertà educativa di genitori e famiglie.

Abbiamo intervistato Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, responsabile scuola della stessa associazione e membro di Generazione Famiglia, braccio operativo di Pro Vita & Famiglia nel settore scolastico tramite gli organi nazionali e regionali del Fonags e del Forags.

Ruiu, cosa chiedete con la petizione?

«Abbiamo lanciato una petizione che ha raggiunto migliaia di firme per chiedere semplicemente che il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e l’Assessore provinciale all’Istruzione si impegnino a promuovere in seno al Consiglio provinciale l’approvazione di una legge sulla libertà educativa».

Perché questa vostra proposta?

«Perché non abbiamo nessuna intenzione di appaltare ad altri l’educazione dei nostri figli. Abbiamo desiderio che i nostri figli siano educati alla libertà, ma quella vera, cioè non di rispondere ai pruriti momentanei, ma quella di fare del Bene e trovare in questa libertà la felicità. Questo il nostro compito e per farlo deve esserci la possibilità di educare liberamente. Dopo aver denunciato l’ennesimo progetto ideologico (più di un anno fa, dal titolo “Sei sempre tu. Come orientarsi tra generi e identità”, dove erano coinvolte addirittura le elementari), abbiamo pensato a questa petizione in cui chiediamo semplicemente che la scuola resti un luogo di formazione sicuro, libero da ideologie, politiche, bugie. E’ necessario che tutti i messaggi controversi restino fuori dalle aule. Non è possibile che si continui ad entrare nelle scuole ingannando i genitori, presentando progetti encomiabili, come iniziative volte al contrasto del bullismo, e veicolando invece, alla prova dei fatti, messaggi assolutamente controversi, spesso addirittura dannosi».

Che tipo di messaggi?

«La qualunque, le assicuro che in questi dieci anni di nostro impegno abbiamo ricevuto denunce preoccupate dei genitori perché la scuola, sin dall’infanzia, è oramai colonizzata da follie ideologiche. Si entra nelle scuole per lodare la pratica barbara dell’utero in affitto poiché consentirebbe ad alcuni di realizzare il sogno della genitorialità, o a raccontare che è ingiusto non permettere a coppie dello stesso sesso di adottare. Si parla di aborto, sesso, eiaculazione, masturbazione, preservativi e omosessualità ai bimbi delle elementari. E poi si parla continuamente di identità di genere, scollegata dall’identità sessuale, come fosse altro. Si ricorda tutto il dibattito sul ddl Zan? La controversia sulla definizione di “identità di genere”? Quella.

Sempre di più sentiamo parlare della Carriera Alias, che incoraggia i minori che non si trovano a loro agio con il proprio corpo a fondare le proprie relazioni sociali sulla base dell’identità di genere contrastante con il proprio sesso, rischiando di spingerli a intraprendere percorsi irreversibili e non privi di gravi problematiche per la salute psicofisica (abituale assunzione di ormoni, operazioni chirurgiche, ecc.). Percorsi tra l’altro inutili, essendo acclarato che la disforia di genere nei minori, nella maggior parte dei casi (oltre il 90% dei maschi e l’85% delle femmine), si risolve spontaneamente con la maturità.

Si racconta loro che il corpo è altro da noi, che bisogna superare il binarismo sessuale, e cioè che è ingiusto dividere l’umanità tra uomini e donne, maschi e femmine, ma che esiste una identità di genere fluida, decisamente slegata dal dato biologico, che il sesso non è riconosciuto ma assegnato alla nascita e che quindi un bambino maschio se preferisce le bambole forse è una femmina “nel corpo sbagliato”. Le pare un messaggio sano “se sei a disagio nel tuo corpo, allora sei nel corpo sbagliato”?. Questo approccio ideologico, che confonde i bambini, si è rivelato un grande esperimento di massa fallito. Come mai in Italia si finge che questa strada sia priva di pericoli mentre Paesi come la Svezia, il Regno Unito, il Canada stanno tornando indietro rispetto all’accelerazione degli ultimi anni in tema di alias/gender? La risposta è: a causa dei numerosi ragazzi e ragazze convinti di essere nati nel corpo sbagliato che da adulti decidono di “tornare indietro” rispetto alla transizione, rimanendo però segnati da numerose ferite (fisiche e psicologiche), alcune delle quali indelebili.

E’ gravissimo, e ancora più intollerabile che questo venga raccontato ai bambini e nascosto ai genitori, perché le denunce raccontano che di solito per i progetti gender non si chiede il consenso informato ai genitori, obbligatorio tra l’altro, o si chiede per progetti presentati come encomiabili, cioè di lotta alla discriminazione e al bullismo, su cui siamo tutti d’accordo, e poi nelle classi si fa altro».

Del disegno di legge a firma Cia, invece, che ne pensate?

«Pensiamo sia assolutamente necessario e lo abbiamo accolto con favore. Siamo soddisfatti che questo Ddl arrivi anche e soprattutto dopo il lancio e il proseguio, per mesi, della nostra petizione. La libertà educativa, che è della famiglia, è il luogo eccellente di custodia del futuro e passa da due decisivi pilastri, entrambi affrontati da questo disegno di legge: la libertà di poter scegliere quale scuola per i propri figli, a prescindere dalle proprie condizioni socio economiche, quindi se la pubblica statale o la pubblica paritaria; e la libertà di educazione, ovvero libertà soprattutto dalle colonizzazioni ideologiche che insistono nella scuola, divenuta ahinoi troppo spesso terreno di scontro, di rivendicazioni politiche e ideologiche, come raccontavo poco fa».

Nei giorni scorsi avete però ricevute delle critiche da amministratori e consiglieri provinciali. Siete stati etichettati come medievali, bugiardi.

«Già. Ma vorrei poter dire che ci stupiscono, ma così non è: queste sono barricate fatte da chi dimentica il mandato politico, cioè avere cura del bene comune, e si ricorda solo di quello ideologico, cioè prendere posizione per partito preso. Mi domanda, cosa c’è di sbagliato nel voler tutelare l’educazione dei bambini? Nel chiedere che siano lasciati fuori dai dibattiti aspri tra adulti? Che sia lasciato loro il tempo del gioco e dell’infanzia? Che non siano anticipati temi delicatissimi e decisivi per la vita di una persona, quali la sessualità? Cosa c’è di sbagliato nel voler custodire la libertà educativa dei genitori? Cosa c’è di sbagliato nel voler custodire la scuola affinché non sia territorio di indottrinamento? Eppure basterebbe conoscere un po’ di storia, o almeno la nostra Costituzione. Pensiamo all’articolo 30 che riconosce il diritto dei genitori riguardo l’educazione dei propri figli, o anche all’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo o ancora al Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (articolo 2). Tutti articoli che dimostrano che senza un clima di libertà non sono possibili né una vera educazione umana né uno sviluppo culturale e sociale “giusto”. L’educazione e la cultura, e lo sviluppo che ne consegue, o sono libere o non sono. Ecco perché la libertà di educazione non può che essere della famiglia. Il resto, lo ribadisco, sono barricate ideologiche, e anche stantie».

Cosa rispondete a chi vi critica?

«Di scendere dal ring partitico e guardare al bene delle generazioni future. Di studiare i protocolli che vorrebbero imporre nelle scuole, di studiarsi gli scandali all’estero, e il fallimento senza appello di questa prospettiva di genere che vorrebbero imporre ai nostri figli. Di avere il coraggio di immergersi nella realtà e di allearsi con i genitori, per il benessere di figli e nipoti. E mi permette di fare un appello a chi ci ha attaccato in questi giorni?»

Quale?

«Abbiamo raccolto i maggiori progetti diffusi su tutto il territorio nazionale in un dossier. Visionate il nostro dossier! Leggete i dettagli dei progetti gender nelle scuole locali e di tutta Italia. Visionati i documenti indicati e poi discutiamo, sui fatti, non sulle ideologie».

