Da oggi via al decreto carburanti, sanzioni fino a 6 mila euro per i trasgressori

Da oggi entra in vigore il decreto carburanti. Tra le novità, dopo gli ultimi ritocchi, ci sono i buoni benzina fino a 200 euro detassati nel 2023, il bonus trasporti, il ritorno dell’accisa mobile, l’obbligo per i gestori di esporre nei distributori cartelloni con il prezzo medio regionale dei carburanti, con relative sanzioni fino a 6.000 euro per chi sarà inadempiente, e il rafforzamento del ruolo di “Mr Prezzi”. Non c’è invece il tetto ai prezzi in autostrada.

Il prezzo medio dei carburanti su base regionale sarà pubblicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e i gestori avranno 30 giorni di tempo per adeguare la propria cartellonistica.

Le multe, in caso di violazione, arrivano fino a 6.000 euro, con possibilità di chiusura dell’impianto, da 7 a 90 giorni, dopo la terza inottemperanza.

In particolare, il Mimit è chiamato ad adottare entro 15 giorni un decreto che definisca “la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni”

Gli esercenti avranno poi 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del dicastero per adeguare “la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita”.

In caso di violazione, stabilisce il decreto, “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni”

