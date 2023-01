Arge Alp, da Mels l’avvio della presidenza 2023 del San Gallo

Pubblicità

A Mels, in Svizzera, si è celebrata la giornata di avvio della Presidenza Arge Alp 2023 del Cantone di San Gallo. Nella riunione inaugurale, la comunità di lavoro alpina ha incontrato il vicepresidente di San Gallo Marc Mächler, il governatore del Tirolo Anton Mattle e il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi.

Tra i temi discussi, l’approvvigionamento energetico nella regione alpina e la diffusione del lupo nelle Alpi. In agenda anche il cambiamento climatico che sta influenzando fortemente le Alpi.

Arge Alp è quindi impegnata nella produzione di energia sostenibile, nella tutela della natura e nella protezione delle persone.

Nell’anno della sua presidenza, il Cantone di San Gallo si concentra anche sul tema dell’idrogeno, vettore che può contribuire alla transizione energetica.

Nella regione alpina esistono già molti progetti innovativi sull’idrogeno e il Cantone di San Gallo desidera promuovere il collegamento in rete tra gli esperti, in modo che i cittadini della regione alpina possano trarre ispirazione gli uni dagli altri e lavorare insieme per raggiungere uno stesso obiettivo. Per questo motivo è in previsione una conferenza internazionale sull’idrogeno il 4 maggio 2023.

Un altro argomento di discussione è stato il lupo, che sta aumentando anche nella regione del Pizol. I Paesi alpini sono direttamente interessati dalla diffusione di questo grande carnivoro, pertanto la loro opinione, è stato detto a Mels, dovrebbe essere coordinata per essere portata all’attenzione dei decisori.

