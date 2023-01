Sviluppo turistico di Coredo, un gruppo di esercenti (e non) chiama a raccolta i cittadini: «Ora tocca a noi darci da fare»

Pubblicità

Una lettera, firmata da una quindicina di esercenti e non, per chiamare a raccolta i propri compaesani e “spronarli” a fare la propria parte.

In questi giorni ai cittadini di Coredo è giunta una lettera nella quale si fa il punto della situazione riguardante il proprio paese, soprattutto dal punto di vista turistico, e si promuove un incontro, in programma martedì prossimo, 17 gennaio, alle 20.30 nella sala consiliare del municipio, a cui tutti sono invitati a partecipare.

Di seguito riportiamo il testo integrale della lettera.

Caro Compaesano

Avrai notato anche tu che negli ultimi anni il nostro paese, Coredo, ha avuto un declino notevole.

Le ultime attività che hanno chiuso hanno dato una scossa importante e ci hanno fatto capire che è giunto il momento riflettere e, soprattutto, di fare qualcosa. Il turismo, che per anni ha fatto brillare Coredo, negli ultimi anni è stato trascurato vivendo per lo più di rendita.

Negli ultimi anni sono cresciuti esponenzialmente i nostri hotel ed altre strutture come B&B ed agriturismi. Contestualmente però si è evidenziato un calo notevole degli appartamenti disponibili per il mercato turistico di Coredo, che hanno portato di fatto ad una perdita importante in termini economici in quanto gli ospiti negli appartamenti necessitavano della spesa quotidiana e si avvalevano dei servizi del posto.

Siamo tutti concordi che le nostre attività necessitano per la loro sopravvivenza del turismo, poiché l’utenza attuale a disposizione non è sufficiente. E che un paese senza negozi muore.

Per questo motivo è nato un gruppo attivo composto da esercenti e non che credono nel futuro di Coredo e nella sua potenzialità.

È stato fatto un piccolo progetto, un inizio, che avremmo piacere di presentare a tutti coloro che hanno a cuore il nostro futuro e che hanno voglia di aderire a questa iniziativa.

Il gruppo è molto partecipato; tutti condividono l’importanza nel fare squadra, di esser uniti in un momento così difficile, e che creare un gruppo ha sicuramente molto più peso anche a livello politico della lamentela del singolo individuo.

Ovviamente il progetto prevede la costituzione di un’associazione/consorzio a scopo turistico ma prima di arrivare a questo avendo urgenza e poco tempo da perdere, abbiamo constatato che la strada più veloce di fatto è quella di appoggiarci alla PRO LOCO, la quale ha accolto con grande entusiasmo la nostra richiesta.

I punti urgenti che vorremmo sollevare e sollecitare in Comune sono i seguenti:

Richieste urgenti:

-Lavori in paese (chiusura di strade, lavori di asfaltatura o altro NO DA GIUGNO A SETTEMBRE E NEL PERIODO DI PUNTA TURISTICA come Natale, Pasqua o altre festività nazionali) e regolamentare gli ORARI di silenzio (no rumori prima delle 8 e dopo le 20).

–Il cinema deve rimanere in funzione.

-Manca e serve un campetto da calcio.

-Fare o sistemare una segnaletica chiara per i percorsi a piedi e in MTB.

–Sistemare viale dei sogni ed attivare il canale con l’acqua.

-Maggiore controllo con polizia municipale dei parchi e dei due laghi, dove ci sono presenze poco raccomandabili di cui tutti sanno la presenza ma nessuno sembra poter fare qualcosa.

-Richiesta aumento corse con autobus tratta Coredo-Dermulo e dintorni nei periodi turistici.

Proposta di progetto da condividere con tutti:

-Richiesta di sistemazione strada per il santuario SAN ROMEDIO e collaborazione con comune di SANZENO per la richiesta di certificare come UNESCO il nostro santuario.

-Creazione di percorso a piedi/bici con parcheggio alla torre, sentiero dei dossi con sculture, viale dei sogni, due laghi, San Romedio e ritorno.

-Valorizzazione degli appartamenti con realizzazione di un progetto che potrebbe prevedere l’assunzione di un/a figura partime che si occupi della promozione degli appartamenti/B&B/Hotel/agritur, della gestione delle pulizie degli stessi e della realizzazione di escursioni, visite guidate, guide in montagna anche grazie a professionisti del posto ( esperti guida alpina, MTB, .. ).

-Introduzione del pascolo boschivo con pulizia del sottobosco limitrofe con l’aiuto di allevatori della zonac on due benefici importanti: 1)riduzione immediata delle zecche (unico metodo per cercare di ridurle senza usare prodotti chimici) 2)pulizia e ordine dei nostri boschi limitrofi.

-Proposta di creare nuovi eventi in collaborazione con APT e Strada della Mela (mercato contadino ai due laghi, color run, …).

-Proposta di un progetto streghe con valorizzazione palazzo nero, parco cimitero sotto il Castel Coredo.

-Valorizzazione segheria veneziana e Casa Marta.

-Richiesta di diventare LUOGO STORICO DEL COMMERCIO, valorizzazione dei negozi e degli artigiani del posto.-Maggior interazione e coinvolgimento con associazioni del posto che possono esser valorizzate (ALPINI, NOTTI DI MAGGIO, ..)

Abbiamo il piacere di invitarti il giorno 17 gennaio alle ore 20.30 presso Sala del Consiglio al Municipio di Coredo per:

-Presentarti il programma e condividerlo

-Accogliere nuove idee e proposte-Iscriversi tutti insieme alla Pro Loco di Coredo versando 10€ della tessera associativa

Qualora non potessi partecipare, ma sei ugualmente interessato al progetto, ti chiedo gentilmente di contattare uno di questi nominativi:

-PATRIZIO SICHER

-FRANCO ZANDRON BAR CENTRALE

-RIZZARDI BRUNO ( EDILRIZZARDI)

Per portare le tue idee e poter fare l’iscrizione al gruppo.

Questo incontro non serve per lamentarsi del passato, ma per cambiare il futuro del paese e delle nostre attività. Quindi porta con te il tuo sorriso, la grinta e la voglia di rimboccarti le maniche. Ora tocca a noi darci da fare.

Ti aspettiamo

Laura Dallatina, Franco Zandron, Erich Rizzardi, Bruno Rizzardi, Evelin Malfatti, Romano Inama, Andrea Widmann, Andreas Sicher, Ugo Inama, Alessandro Stimpfl, Patrizio Sicher, Stefania Rizzardi, Sabrina Widmann, Diego Rizzardi, Adele Eccheli, Igor Rizzardi

