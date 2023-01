L’Istituto «A. Tambosi» festeggia l’anniversario del polo informatico gestionale di Trento

Pubblicità

Giovedì 12 gennaio alle ore 10.45 si è svolta presso l’aula magna dell’istituto “Tambosi” la cerimonia dell’anniversario del Polo informatico gestionale di Trento nato nel 2011.

L’Istituto “Tambosi” è stato uno dei primissimi Istituti in Italia ad avere l’indirizzo Informatico infatti già nel 1971 veniva avviato l’indirizzo “Ragionieri Programmatori”. Il Polo informatico gestionale di Trento quindi corona l’attività svolta in tutti questi anni dal “Tambosi” e ha l’obiettivo di coniugare la quarantennale esperienza con la necessaria innovazione richiesta dalle nuove tecnologie.

Il processo di innovazione, in riferimento alla didattica e all’utilizzo dei linguaggi di programmazione, è sempre stato un fiore all’occhiello dell’indirizzo informatico gestionale del “Tambosi” ma con la creazione del Polo informatico gestionale di Trento ha avuto un’ulteriore svolta in avanti, infatti grazie all’interazione con aziende leader del settore informatico quali la GPI Spa , Saidea Srl e Aldebra Spa, si sperimentano tecniche avanzate già utilizzate nel mondo del lavoro.

Come recita il protocollo d’intesa, firmato quattro anni fa, il Polo ha i seguenti scopi: Favorire una maggiore coerenza di rapporti fra il sistema scolastico e il sistema produttivo mediante lo scambio di esperienze nell’ambito del processo formativo dei giovani; Promuovere e sviluppare un’adeguata cultura tecnico-professionale nella Scuola Secondaria al fine di formare per il prossimo futuro risorse umane capaci di soddisfare la crescente domanda di tecnici informatici nel campo gestionale; Facilitare il dialogo e la collaborazione tra il sistema imprenditoriale, le scuole, il mondo della ricerca scientifica, le università, gli enti e le istituzioni locali.

Si potranno, infatti, concordare iniziative tendenti a collegare percorsi formativi e pratiche operative al fine di garantire l’accrescimento delle competenze e delle capacità professionali degli studenti per contribuire ad assicurare una solida preparazione culturale e tecnica.

Come si buon ben capire il ”Tambosi” e le aziende partner si erano mosse in anticipo avviando una serie di azioni che rientrano a pieno titolo tra le attività della ben famosa Alternanza Scuola-Lavoro che è uno dei punti cardini della riforma scolastica denominata “Buona Scuola”.

Le imprese potranno così contribuire allo sviluppo di un nuovo modello formativo, in linea con la Riforma dell’Istruzione Tecnica e Professionale, attraverso:

Testimonianze e docenze di esperti e formatori aziendali; Organizzazione di stage aziendali da effettuarsi sia durante l’anno scolastico sia durante i mesi estivi; Organizzazione congiunta di seminari di aggiornamento per i docenti; Attribuzione di commesse da far svolgere agli studenti.

Proprio in riferimento a quest’ultimo punto durante la conferenza stampa sono state sono state attribuite agli alunni tre classi quarte dell’indirizzo informatico dell’Istituto “Tambosi”. Da quest’anno il Polo si è aperto anche alla ricezione di commesse da parte di enti del territorio.

GPI Spa ha commissionato un’applicazione per la gestione del rischio di impresa che permetta, ai direttori dei vari servizi, di identificare e inserire in un database i possibili rischi attribuendo un fattore di rischio e di impatto aziendale associando poi le azioni di mitigazione e di risoluzione e che permetta di gestire tutto il conseguente workflow.

Il comitato organizzatore del Torneo internazionale Pulcino d’Oro ha attribuito una commessa per la realizzazione di una applicazione che consenta di estrarre i dati raccolti, tramite il questionario somministrato durante l’evento di giugno, memorizzarli in un database e successivamente di realizzare una serie di report che permettano di studiare e analizzare l’impatto turistico del Torneo.

L’ultima commessa è stata attribuita da parte del Consorzio Associazioni Mozambico ed è finalizzata alla realizzazione di una applicazione che permetta agli operatori del Consorzio di redigere dei report, utili anche per le comunicazioni obbligatorie, sulla gestione del microcredito concesso dalla “La Caixa Financeira de Caia” la banca gestita dal Consorzio in Mozambico.

Queste sono iniziative decisamente innovative che permetteranno agli studenti del “Tambosi” di realizzare, dei programmi che saranno poi utilizzati nella quotidiana attività delle aziende e degli enti partner. È facilmente intuibile come attività di questo tipo permetteranno agli studenti del “Tambosi” di vivere un’esperienza che arricchirà notevolmente il proprio bagaglio di competenze.

E’ intervenuta la dott.ssa Elisabetta Bozzarelli, assessora comunale con delega in materia di politiche giovanili, formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo, la quale si è complimentata con i partner e con il “Tambosi” per questa splendida iniziativa che sicuramente sarà fondamentale nello sviluppo di competenze tecniche ma anche per conoscere ed approfondire delle tematiche che accresceranno il bagaglio culturale degli studenti.

In chiusura il dott. Paolo Degasperi operatore territoriale di Anpal Servizi Spa, ente nazionale che supporta il ministero del lavoro in tutta Italia su varie tematiche tra cui la transizione scuola-lavoro, ha ricordato che il “Tambosi” è stato menzionato nel rapporto delle buone pratiche presentato al ministero proprio per questa innovativa attività didattica delle “commesse”.

Ha ricordato anche che due terzi delle aziende europee fatica a trovare professionalità e purtroppo questo è un fenomeno che va aumentando e che l’iniziativa oggi presentata dal Tambosi è rara in Italia e permetterà ai ragazzi di sviluppare sia le competenze tecniche che le soft skill necessarie per soddisfare la richiesta delle aziende.

Infine il prof. Tomasi ha ricordato che il Tambosi ha attivato anche un nuovo corso quinquennale di informatica “Programmazione Cloud & Mobile per l’azienda” che prevede una sola classe a numero chiuso e con test di ingresso riservato a ragazzi e ragazze fortemente motivati che potranno imparare a creare applicazioni specifiche per questi due settori emergenti e che saranno il futuro dell’informatica, ricordando anche che ogni studente di questa classe sarà affiancato dalla stessa azienda per tutti e cinque gli anni di corso.

Tutti gli intervenuti hanno lodato anche questa iniziativa veramente innovativa, in particolare il dott. Maurizio Boschetti, direttore dei servizi informativi di GPI Spa, ha dichiarato che nutre forti aspettative per il nuovo corso “Programmazione Cloud & Mobile per l’azienda” che va veramente incontro alle necessità attuali delle aziende informatiche.