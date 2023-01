La presidente del Parlamento europeo Metsola annuncia: “Via la pensione ai politici corrotti”

Pubblicità

Pubblicità



Le voci sul Qatargate sembrano essersi abbassate, ma di certo non le opinioni rispetto ai protagonisti di questa triste storia.

Infatti, pare che la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola abbia annunciato una serie di provvedimenti per fermare la corruzione.

La presidente in un’intervista a la Repubblica racconta come alcune regola ci siano già: “Dichiarazioni sugli incontri, conflitto di interessi, cosa dichiarare. Possiamo rinforzarle subito e renderle operative. E da subito fermiamo gli accrediti permanenti per gli ex europarlamentari. Su questo ho ricevuto il sostegno unanime dei capigruppo. Poi ci sono altre questioni che riguardano il comitato etico o la commissione d’inchiesta e che richiedono tempo”.

Pubblicità Pubblicità

A questo, secondo Metsola andrebbe unito anche il blocco delle porte girevoli e un codice di condotta.

E poi chiaramente le sanzioni. Alcune già sono presenti, come la possibilità di perdere lo stipendio. Non solo, ma un paio di gruppi avrebbero chiesto di bloccare anche la pensione.

Ovvero, chi viene condannato a più di due anni di reclusione, perde la pensione. L’idea rimane ancora un’ipotesi che necessiterà di una verifica dal punto di vista legale.