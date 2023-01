Itea finisce sotto l’assessorato di agricoltura, caccia e pesca

Pubblicità

Pubblicità



Itea finisce sotto l’assessorato dell’Agricoltura, caccia e pesca. È questa la scelta comunicata ieri durante l’ultima conferenza stampa della giunta svoltasi a Rovereto.

Una scelta avvenuta dopo solo poche ore dalla conferma della discesa in campo della presidente Itea Francesca Gerosa nel ruola di candidato presidente di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni provinciali di ottobre in contrapposizione al governatore Fugatti che si è affrettato a spiegare che la decisione presa «ha il compito di sgravare l’assessora to di Segnana, che in questi mesi è particolarmente gravoso», escludendo che si tratti di una «vendetta».

Più di un dubbio rimane però e in molti si sono chiesti come sia possibile che le competenze dell’edilizia pubblica e le politiche della casa vengano affidate a un’assessora che fino ad oggi più che di case si è occupata di agricoltura, foreste, caccia e pesca. Fugatti ha spiegato che la decisione doveva essere presa un anno fa ma l’assessora Giulia Zanotelli (foto) aveva cominciato la gravidanza. Per questo la decisione era slittata.

Pubblicità Pubblicità