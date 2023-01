Giardini via Manzoni, genitori furibondi: «Degrado urbano e sociale oltre ogni limite»

Pubblicità

Rovereto soffre da tempo di un lento ma progressivo degrado, la testimonianza tangibile è nei continui episodi.

Aree sempre più abbandonate e degradate, episodi violenti, borseggi, spaccio di droga, vandalismi contro i negozi, risse, un centro storico desolatamente vuoto e parchi interi ostaggio di delinquenti.

L’ultima protesta arriva da un gruppo di genitori furibondi che oltre ad inviare alla nostra redazione un esaustivo report fotografico parlano di «degrado sociale e urbano oltre qualsiasi limite» e di una città ormai «in completa rovina»

Siamo in pieno centro, a due passi da corso Rosmini, presso i giardini di via Manzoni. «Dalla mattina alla sera gruppi di stranieri e giovani disagiati bevono e fumano indisturbati» – spiegano i genitori.

E ancora la triste ammissione: «Dei bambini del circondario che un tempo giocavano a pallone, ora non ce n’è nemmeno ombra. La gente ha paura e nonostante abbiano rimosso tutte le panchine per evitare assembramenti di questa gentaglia, questi ora rimangono seduti sui giochi dei bambini. Non ci sono più bambini che giocano o anziani che chiacchierano seduti su una panchina, ma stranieri e giovani disagiati che terrorizzano gli onesti cittadini»