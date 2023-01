Cominciati i rimborsi Dazn anche in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



Nella giornata di ieri anche in Trentino molti abbonati Dazn hanno ricevuto una email che conferma il rimborso per il disservizio delle partite Inter Napoli e Udinese Empoli giovate il 4 gennaio 2023.

Agli abbonati danneggiati sarà accreditata la somma del 25% del costo dell’abbonamento mensile a titolo di indennizzo per il disagio causato.

«Tale importo – si legge nella nota Dazn – ti verrà accreditato entro i prossimi giorni direttamente sul mezzo di pagamento indicato al momento della sottoscrizione dell’abbonamento».

Pubblicità Pubblicità

Sazn segnala inoltre che il disservizio è stato causato da un partner globale esterno incaricato della distribuzione del traffico sui diversi server (CDN) in modo che il segnale delle partite raggiunga i dispositivi di ogni utente. «Dazn – conclude la nota – ha tempestivamente rilevato il malfunzionamento e disposto il completo ripristino del servizio nei minuti immediatamente successivi».

Il rimborso arriva dopo poche ore dall’incontro avvenuto presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiesto dal ministro Adolfo Urso, volto a discutere appunto i disservizi Dazn.

Alla fine dell’incontro era emersa molto ottimismo da parte del Ministro Adolfo Urso. «Tre gli obiettivi raggiunti – ha spiegato Urso – l’indennizzo automatico per chi ha ricevuto i disservizi, lo spostamento della centrale di monitoraggio e di controllo del rischio direttamente in Italia dalla casa madre di Londra e infine un’assicurazione da parte di Dazn che saranno accelerati gli investimenti sulla tecnologia per evitare il riproporsi di questi disservizi». Il primo obiettivo del ministro Urso a quanto pare è stato raggiunto molto velocemente.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità