A Cles riabilitazione fisioterapica e trattamento del linfedema con Lilt per pazienti oncologici

Con l’inizio del 2023 anche nella sede della Delegazione LILT di Cles i pazienti oncologici, uomini e donne, potranno usufruire del servizio di riabilitazione fisioterapica e trattamento del linfedema, che aiuta ad affrontare le possibili conseguenze dolorose o invalidanti dopo la terapia o la chirurgia oncologica.

Può succedere che le cicatrici fatichino a riassorbirsi, che vi sia un fastidio acuto o che alcuni movimenti siano limitati, oppure che gli arti si gonfino.

Subito dopo le cure o anche dopo molto tempo può manifestarsi il linfedema all’arto o alla parte del corpo toccata dalle terapie – con gonfiore, pesantezza, indolenzimento, tensione: si tratta di un addensamento di liquidi che attraverso massaggi drenanti e la riabilitazione vascolare può essere attenuato. Su questi temi ci si può confrontare con il fisioterapista LILT, per capire se e come intervenire.

Già svolto da molti anni negli ambulatori di Trento (0461.922733) e Rovereto (0464.422711), anche nella zona della Delegazione LILT Valli di Non e Sole – grazie ai volontari locali – sarà più facile accedere al servizio.

Verrà proposto nella sede di Cles e sarà affidato a fisioterapisti specializzati in drenaggio linfatico manuale.

Dopo un incontro di orientamento, si deciderà il percorso di terapia da seguire, personalizzato e adeguato alle esigenze di ciascun paziente: riabilitazione posturale, mobilizzazioni articolari, riabilitazione vascolare, insegnamento di movimenti corretti da poter ripetere a casa. Anche questo intervento, come le altre attività LILT per pazienti, è pensato per aiutare le persone a riguadagnare una migliore qualità della vita.

Il servizio partirà martedì 31 gennaio. Per informazioni o appuntamenti: dal 31 gennaio tutti i martedì dalle 15 alle 18 e i venerdì dalle 9 alle 12. Per le prime prenotazioni: venerdì 20 gennaio ore 9-10, martedì 24 gennaio ore 15-16 e venerdì 27 gennaio ore 9- 10.

Delegazione LILT Valli di Non e di Sole: Cles, via Lorenzoni 27, tel. 0463 625223 e-mail [email protected] (lasciando il proprio recapito telefonico).