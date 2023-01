Valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del borgo di Termenago: il Comune di Pellizzano cerca operatori nel settore del marketing

Pubblicità

Il Comune di Pellizzano ha comunicato l’intenzione di indire una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento dell’attività di marketing per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del borgo di Termenago e per le iniziative del progetto “Rigenerazione cultura e sociale dei piccoli borghi storici nel Comune di Pellizzano”.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare manifestazione di interesse.

L’obiettivo è quello di incrementare la visibilità e potenziare la capacità di attrazione turistica del borgo di Termenago attraverso la digitalizzazione del patrimonio artistico, storico-culturale e naturalistico.

La documentazione dovrà essere consegnata al Comune di Pellizzano entro e non oltre le ore 12 di lunedì prossimo 16 gennaio 2023.

È ammesso l’invio anche a mezzo pec al seguente indirizzo: [email protected]

L’avviso completo con tutti i dettagli è disponibile sul sito internet comunale www.comune.pellizzano.tn.it

