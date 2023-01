Truffata per 4 milioni di euro la figlia di Gianni Caproni

Pubblicità

Pubblicità



La truffa è la solita, il sistema ormai rodato da anni, ed è difficile che qualcuno ancora ci caschi. Questa volta a cadere in trappola è stata la figlia del mitico Gianni Caproni, ingegnere trentino aeronautico, imprenditore e pioniere dell’aviazione le cui gesta sono nei libri di storia di tutto il mondo, e più in generale al volo, simbolo della spinta umana ad andare oltre, a realizzare i progetti più ambiziosi, ad inseguire i sogni, a superare i propri limiti.

Vittoria Caproni, 88 anni, che vive a Milano vicino a piazza Duomo, è stata infatti ingannata con la tecnica della finta cauzione.

I malfattori, un finto avvocato insieme ad un altrettanto finto carabiniere, si sono così presentati a casa della vittima spiegando che il figlio era stato tratto in arresto dopo un grave incidente e c’era l’urgente necessità di versare una cauzione urgente per la sua liberazione immediata.

Pubblicità Pubblicità

La donna, sola in casa in quel momento, sotto shock e spaventata, ha consegnato ai malviventi 12.500 euro in contanti, una valigia di gioielli, anelli, orologi di lusso, contanti, una preziosa collezione di monete rare, ma soprattutto un discreto numero di lingottini d’oro. Era il tesoretto custodito nella cassaforte di famiglia.

Il valore complessivo si aggirerebbe sui 4 milioni di euro. Una cifra che va oltre ogni possibile speranza della banda.

La famiglia ha denunciato l’accaduto alla polizia. Un aiuto alle indagini, che saranno coordinate dal pool antitruffe della procura di Milano, guidato dall’aggiunto Eugenio Fusco, potrebbero darle le molte telecamere che sorvegliano la zona del centro.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità