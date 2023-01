Trentino vs Piemonte: le Olimpiadi 2026 sembrano sempre più lontane da Piné

Pubblicità

Egregio Direttore,

Quello che sta accadendo allo sport trentino, a Baselga di Piné e alla considerazione della disciplina del pattinaggio in regione è molto grave.

Nel giro di due settimane si è passati dall’aver programmato lavori e fondi per una struttura importante anche nell’ottica di un maggior coinvolgimento nazionale e internazionale degli sport su ghiaccio, al sentirsi dire che non è fattibile, che costa troppo, e una lunga serie di frasi fatte e scuse che non hanno alcuna anima.

Le Olimpiadi 2026 sembravano una certezza, quando all’improvvvisdo sono spuntati Torino e il Piemonte e il Trentino sembra essere stato relegato al solo aver fatto una terribile figuraccia davanti a tutto il comitato olimpico.

Sono anni che si parla di un coinvolgimento di Piné. Sono anni che è stata scelta come base per gli sport su ghiaccio.

Piné ha collezionato medaglie su medaglie, è una fucina di talenti per quanto riguarda gli sport su ghiaccio. Perché si vuole tagliare le gambe ad una comunità intera in questo modo? I prezzi sono aumentati in tutti i settori, verissimo, forse doveva però esserci un controllo maggiore anche su questo: partire da una cifra ed arrivare ad una che è più del doppio (nel giro giro di qualche settimana tra l’altro) fa pensare.

Tra qualche giorno si saprà se i Giochi resteranno a Piné o se andranno a Torino. La vicenda resta comunque assurda e vergognosa: per 4 anni sembrava tutto certo, ed ora in due settimane tutto viene messo in discussione? Le tempistiche fanno pensare a qualche tiro mancino politico e-o alla malagestione della situazione nella sua totalità su cui dovrebbero essere poste varie domande, anche scomode, perché una tale figuraccia davanti al CIO nessun trentino la meritava.

Sandro P, Trento

