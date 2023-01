La Giunta accolta alla Campana dei Caduti: “Luogo importante per il Trentino”

Pubblicità

Pubblicità



È la Campana dei Caduti che domina il colle di Miravalle sopra Rovereto e la Vallagarina il luogo scelto per la consueta seduta “fuori porta” di oggi della Giunta provinciale.

“Un luogo molto importante, per la missione che ha di valorizzare la storia, la memoria, i valori della pace e della convivenza, l’attenzione agli aspetti umanitari, per Rovereto e per tutto il Trentino”, ha detto il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti accolto assieme agli assessori provinciali dal reggente della Fondazione Opera Campana dei Caduti Marco Marsilli, dai componenti del Consiglio di reggenza e per il Comune di Rovereto da Arianna Miorandi, consigliere comunale con delega alla cooperazione allo sviluppo, progetti europei.

“Abbiamo risposto volentieri al vostro invito” ha proseguito Fugatti ricordando la richiesta arrivata dalla reggenza della Fondazione e a cui la Giunta ha potuto rispondere. “Ringrazio inoltre per la presenza il Comune di Rovereto. Siamo qui – ha aggiunto – per confermare la vicinanza dell’istituzione provinciale, che crede convintamente e finanzia l’attività di questo importante presidio che certamente saprà fare bene nelle progettualità di questo 2023 e in futuro”.

Ad accogliere la Giunta il reggente Marco Marsilli, nella sede che si sta preparando per la stagione 2023 che solitamente inizia in primavera. “Il nostro programma di attività è stato messo a punto con i servizi competenti della Provincia” ha detto il reggente facendo riferimento al nuovo accordo di programma tra Provincia e Fondazione, per l’attività per il prossimo biennio, che sarà illustrato nei dettagli.

“Sarà un periodo importante e impegnativo per tutti – ha proseguito Marsilli -. Avremo modo di valorizzare anche la collaborazione positiva tra la Fondazione e le istituzioni, a partire dalla Provincia che sostiene la nostra attività”.

Ad augurare buon lavoro anche l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli. “Saluto la governance della Campana dei Caduti, che ha impresso energia e nuova linfa all’attività. Il lavoro da fare è molto, la struttura ha bisogno di attenzione e di valorizzare la connessione con Comune, Provincia e soprattutto con i cittadini. Siete sulla buona strada, come Amministrazione provinciale siamo al vostro fianco per aiutarvi”.

Pubblicità Pubblicità



Benvenuto all’esecutivo espresso anche dal Comune di Rovereto: “Siamo contenti di ospitarvi qui oggi – così Arianna Miorandi – in un luogo importante per Rovereto Città della pace e per tutto il Trentino. Un luogo di memoria, sulle vicende del passato, ma anche di elaborazione per costruire il futuro.

In particolare in questi tempi difficili che stiamo vivendo, segnati dalla guerra in Ucraina e e dalle proteste in Iran, la riflessione sui temi della pace e dei diritti umani è quanto mai opportuna. Ecco perché è importante la Campana dei Caduti, un orgoglio per il nostro territorio e un presidio a vocazione internazionale”.

Erano presenti anche il vicereggente della Fondazione Lorenzo Saiani, il tesoriere Fabrizio Paternoster. Il consiglio di reggenza ha accompagnato la Giunta provinciale in una visita nella struttura e alla zona monumentale che accoglie la Campana Maria Dolens.