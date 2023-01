Erasmus plus: dalla Spagna al Liceo Russell per parlare di sostenibilità, ambiente e cambiamenti climatici

Pubblicità

Sono arrivati dalla Spagna per vivere da protagonisti uno scambio interculturale e per affrontare, insieme ai loro coetanei nonesi e solandri, delle tematiche fondamentali come la sostenibilità e l’ambiente, i cambiamenti climatici e gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Sette studenti, un professore e il dirigente della scuola secondaria “Emilio Jimeno” di Calatayud sono ospiti per una settimana delle famiglie degli studenti del Liceo “Bertrand Russell” di Cles nell’ambito del programma europeo Erasmus plus.

Dopo l’incontro di benvenuto con la dirigente scolastica Teresa Periti e il sindaco di Cles Ruggero Mucchi, i giovani studenti hanno cominciato a confrontarsi.

Il lavoro a gruppi misti a scuola e sul territorio è prevalentemente in inglese, mentre la lingua della comunicazione tra ragazzi, docenti e famiglie è spesso lo spagnolo, dato che il progetto coinvolge le due classi quarte dell’indirizzo linguistico.

Dopo un appuntamento al Museo degli Usi e Costumi, il gruppo visiterà Trento e il Muse e la città di Bolzano, esempio di sostenibilità urbana.

Le Valli del Noce saranno presentate nella loro peculiarità di territori agricoli e a vocazione turistica, con qualche occasione di socializzazione sulle piste da sci e di pattinaggio al pomeriggio.

