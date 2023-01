Candidatura Francesca Gerosa: Arriva la soddisfazione di Alessia Ambrosi e del gruppo dei consiglieri comunali

Pubblicità

Pubblicità



Nella giornata di ieri è arrivata la conferma della presentazione di Franceca Gerosa come candidato presidente di Fratelli d’Italia del Trentino per le prossime elezioni provinciali di ottobre. È la risposta alla candidatura di Maurizio Fugatti da parte della lega confermata ieri sera nuovamente dal segretario Diego Binelli.

Sulla candidatura di Francesca Gerosa sono arrivati gli apprezzamenti di Alessia Ambrosi, deputata del partito di Giorgia Meloni e dei tre consiglieri comunali.

«La proposta di candidatura di Francesca Gerosa alla guida del Trentino segna un importante momento di iniziativa politica da parte di Fratelli d’Italia, partito leader sia a livello nazionale sia provinciale. Non ponendo veti nei confronti di alcuno, come efficacemente spiegato dal Commissario Alessandro Urzì, Fdi mette così in campo un profilo in grado di coniugare passione politica e militanza con il giusto grado di competenza per un incarico di tale livello.

Pubblicità Pubblicità

Fdi, nei fatti ancor prima che con le parole, con tale proposta si conferma tra l’altro partito aperto al contributo delle donne in politica in ruoli apicali, rispetto a una sinistra che nella nostra provincia ha saputo pensare e progettare quasi sempre soltanto al maschile» – Dichiara Alessia Ambrosi, deputata Fdi.

Grande soddisfazione anche dal gruppo consigliare del Comune di Trento: «Vogliamo esprimere come Gruppo Consiliare Comunale di Trento, la massima soddisfazione per la scelta da parte dei vertici di Fratelli d’Italia di affidare a Francesca Gerosa il compito di guidare il Partito come Candidato Presidente alle prossime elezioni provinciali di ottobre.

Certi che l’esperienza e la preparazione di Gerosa rappresenteranno un valore aggiunto a beneficio del territorio e della popolazione trentina, siamo pronti come Consiglieri Comunali del Capoluogo a dare il massimo supporto in questa importantissima sfida. Al lavoro!»