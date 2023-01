Avio, il cadavere trovato nel bosco è di un turista ceco di 47 anni: continuano le indagini

Pubblicità

L’allarme del ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione ai piedi del Corno della Paura sul Monte Vignola ad Avio, era stato lanciato da un’escursionista lo scorso 11 gennaio ( qui articolo).

Da allora, le indagini dei carabinieri di Avio in stretta collaborazione con la compagnia di Rovereto sono continuate e stanno continuando tutt’ora, con qualche novità.

Pare infatti, che il cadavere sia di un turista ceco di 47 anni. L’identità sarebbe stata rilevata da un documento conservato tra i brandelli di vestiti che l’uomo aveva ancora indosso.

Ancora non c’è alcuna certezza assoluta, così come non è ancora chiaro stabilire da quanto tempo fosse lì. Toccherà quindi procedere all’identificazione del cadavere con un raffronto del dna che probabilmente verrà fatto nelle prossime ore.

Anche sulla dinamica dell’incidente nulla è stato ancora confermato, anche se con il passare delle ore, i vari indizi trovati potrebbero presto portare alla ricostruzione dell’incidente.

Al momento, si parla solo di ipotesi e la più plausibile rimane quella di un escursionista precipitato durante un’uscita in montagna. Ora il corpo dell’uomo si trova nella camera mortuaria di Avio.

