Villazzano: si aggrava il caso di abusivismo di una famiglia Rom sul terreno comunale

In via Banala a Villazzano la cosa è nota da tempo e nel merito i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia avevano presentato due interrogazioni al Sindaco e la sua giunta chiedendo come mai fosse permesso da mesi il parcheggio abusivo del camper di una famiglia Rom.

In entrambe i casi ai due firmatari, Daniele Demattè prima, Pino Urbani dopo, aveva risposto l’assessore Maule in modo evasivo e per nulla convincente.

Sostanzialmente la famiglia rom – secondo Maule – poteva rimanere col camper in modo stabile sul suolo pubblico abusisivamente per dare l’opportunità ai bambini di frequentare la scuola vicina.

Il problema è che molti testimoni sono pronti a scommettere che i bambini la scuola non la frequentano per nulla, questo perchè li vedono giocare 24 ore su 24 all’aria aperta.

Poche ore fa la cosa ha preso un’ulteriore piega sforando nell’incredibile abusivismo.

Uno dei camper abitualmente stabili nel parcheggio di è infatti trasferito di fronte ed è stato nascosto per non dare nell’occhio sotto un telone verde, e, incredibile, è stato scaricato anche un camion di ghiaia probabilmente per preparare una spianata dove parcheggiare poi anche gli altri camper.

Il tutto naturalmente di nascosto, senza permessi e sul terreno comunale.

Anche le fotografie scattate lungo la ferrovia non lascerebbero dubbi sul comportamento delle famiglie Rom.

Nelle foto infatti sono visibili i rifiuti gettati lungo i binari, fra cui una bombola del gas e un monitor.

Sul posto si sono recati Demattè, Urbani e Zanetti, i tre consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che hanno annunciato il deposito di una nuova interrogazione.