Tutto è bene quel che finisce bene: i Vigili del Fuoco di Levico recuperano per due volte due asinelli in fuga

Pubblicità

Pubblicità



La notizia è dello scorso 6 gennaio, ma non per questo va a scaldare meno il cuore di chi legge.

Di recente, i Vigili del Fuoco di Levico Terme hanno aggiornato la lista degli interventi a cui hanno preso parte: tra le varie notizie, ne spiccano alcune che riguardano due asinelli nella zona appunto di Levico Terme.

Lo scorso 6 gennaio, verso le 5:44 del mattino, i due animali sono stati recuperati nella zona delle casette del mercatino di natale e ricondotti al loro recinto, a circa un paio di chilometri di distanza.

Pubblicità Pubblicità

Tuttavia, quando gli animali si divertono e si mettono i testa qualcosa – un po’ come con le persone abbastanza testarde – risulta difficile persuaderli dal non fare più quel qualcosa.

Non contenti, i due asinelli hanno infatti deciso di darsi nuovamente alla fuga il 7 gennaio: altro intervento, quindi, per i Vigili del Fuoco, che li hanno recuperati verso le 4:17 del mattino per poi condurli ancora nel loro recinto.

Se il detto “non c’è due senza tre” è in parte vero, chissà se i due asinelli riproveranno una terza volta a sgattaiolare fuori casa e ad andare a spasso nella notte.