Piana Rotaliana Königsberg: ecco i biglietti vincenti della “Lotteria di Natale”

Il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg ha reso noti i biglietti vincenti della “Lotteria di Natale 2022”.

I premi messi in palio hanno tutti lo stesso valore simbolico e consistono in box di territorio contenenti prodotti enogastronomici locali, esperienze da vivere in Piana Rotaliana Königsberg o buoni pasto per i principali eventi delle Pro Loco locali.

Chi è in possesso di un biglietto vincente potrà ritirare il premio, consistente in un coupon, a partire da lunedì prossimo, 16 gennaio, ed entro il 28 febbraio all’info point del Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg (corso del popolo 35, Mezzolombardo) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.00.

Oltre al biglietto vincente, verrà richiesto lo scontrino d’acquisto per verificarne gli estremi. Per informazioni: 0461.1752525; [email protected]

I BIGLIETTI VINCENTI – Di seguito i biglietti vincenti.

BIGLIETTI DI SCORTA – I premi che non verranno riscossi entro il 28 febbraio decadranno e verranno riattribuiti ai numeri di scorta estratti.

Chi fosse in possesso di uno di questi biglietti è pregato di conservarlo e di contattare il Consorzio Turistico al numero 0461.1752525 dal 1° al 31 marzo.

Di seguito i biglietti di scorta.