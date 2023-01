Morto Marco Dorigoni, storico Dj di Studio uno. Aveva 57 anni

Pubblicità

Pubblicità



È deceduto nella mattina di martedì 10 gennaio, nel reparto di rianimazione del Santa Chiara di Trento il 57 enne Marco Dorigoni.

L’uomo, lunedì, era stato sottoposto ad un intervento d’urgenza dopo essere stato colpito da un malore improvviso. Dorigoni – che da anni lavorava a Calceranica ed era molto conosciuto sia a Trento che a Caldonazzo per i suoi importanti trascorsi come dj, molto presente a feste ed eventi in zona.

Era stato anche uno dei più importanti dj della discoteca Studio Uno sul monte Bondone dove aveva lavorato negli anni 80 per molto tempo.

Si era trasferito definitivamente a Caldonazzo dove lavorava come geometra nel servizio tecnico associato per i comuni di Tenna, Calceranica e Caldonazzo.

Lo scorso 27 dicembre aveva deciso di sottoporsi alla riduzione dello stomaco, un intervento molto delicato in cui la capacità dello stomaco viene notevolmente ridotta. Tuttavia, l’operazione era andata bene, così come la ripresa post operazione.

Improvvisamente, alla fine della scorsa settimana, Marco si era sentito improvvisamente male.

Pubblicità Pubblicità



A nulla sono serviti la corsa in ospedale e l’immediato intervento dei medici, il 57 enne si è spendo nella mattina di martedì nel reparto di rianimazione del Santa Chiara.

Dorigoni lascia la moglie Monica, i figli Giordano e Samuele, la sorella Cristina, amici e parenti. Lascia anche un vuoto incolmabile fra i molti amici e conoscenti che lo avevano apprezzato.

I funerali si terranno sabato 14 gennaio alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Caldonazzo.