Morto Francesco Furlanello, luminare della cardiologia trentina

Il professor Francesco Furlanello si è spento nella notte, a casa sua, avrebbe compiuto 94 anni fra pochi giorni. Nato a Minerbe, in provincia di Verona, ma trentino d’adozione, era considerato uno dei padri della cardiologia moderna non solo in Italia ma nel mondo: era uno dei massimi esperti a livello internazionale in cardioaritmologia clinica e sportiva.

Era stato proprio Furlanello a fondare, e a dirigere fino al 1996, il reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Tra gli altri incarichi, fu anche consulente cardiologo ai mondiali di calcio di Italia ‘90 e e del Coni per la valutazione dell’idoneità agonistica di atleti con patologie cardiache.

Dopo la morte del luminare è arrivato anche il cordoglio dei vertici dell’assessorato della sanità Trentina. «Abbiamo appreso con dispiacere della scomparsa del professor Francesco Furlanello – scrive in una nota Segnana – che è stato davvero uno dei padri della moderna cardiologia, fu lui a fondare il reparto di cardiologia dell’Ospedale Santa Chiara e a portare una vera e propria rivoluzione concentrandosi sui pazienti, responsabilizzandoli sul loro stato di salute. La sua presenza ha davvero onorato il Trentino e come amministratori, come comunità, vogliamo esprimere il nostro cordoglio”, così l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, anche a nome della Giunta provinciale».

