Mezzolombardo, ecco il calendario 2023 della raccolta rifiuto secco

Il Comune di Mezzolombardo ha reso noto, tramite un apposito avviso pubblicato sul sito comunale www.comune.mezzolombardo.tn.it e diffuso da Asia (Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale), il calendario della raccolta rifiut o secco per il 2023 suddiviso per vie.

Per quanto riguarda Corso Mazzini, Cimitero, Loc. Cervara (su chiamata), Loc. Mariggi, Loc. Maso Parti, Loc. Piani – Pizzeria Castagneto (su chiamata), Loc. Sentieri, Maso Toresela-Via San Pietro (su chiamata), Piazza Cesare Battisti, Piazza Cassa di Risparmio, Piazza delle Erbe, Piazza San Giovanni, Piazza Luigi Dalpiaz, Via Guglielmo Bertagnolli – entrambi i lati, Via Canevarie, Via Cavalleggeri Udine, Via Dante Alighieri, Via Damiano Chiesa (solo laterale destra lungo ferrovia), Via Romedio de Scari, Via della Rupe, Via Giuseppe Garibaldi, Via Milano, Via Roma, Via S. Anna, Via S. Antonio, Via S. Pietro, Via S. Vigilio, Via Cesare Taiti, Via Trento, Vicolo Pozzo e Vicolo Travaion, il rifiuto secco sarà raccolto nella giornata di mercoledì a settimane alterne.

Per ciò che concerne invece Corso del Popolo, Loc. Centralino, Loc. Maso Scari, Piazza Unità d’Italia, Piazza Pio XII, Via 4 Novembre, Via Arturo de Varda, Via Carlo Devigili, Via Giosuè Carducci, Via Damiano Chiesa, Via Don Sturzo, Via Alcide Degasperi, Via degli Alpini, Via Emanuele de Varda, Via Francesco Filos, Via Fabio Filzi, Via Guido Fiorini, Via Frecce Tricolori, Via Alessandro Manzoni, Via Molini, Via dei Morei, Via Morigl, Via Perlasca, Via Rotaliana, Via S. Francesco e Via Riccardo Zandonai, il rifiuto secco sarà raccolto nella giornata di venerdì a settimane alterne.

Il Crm, invece, è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12, il martedì dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Se il giorno di raccolta cade di festivo, la raccolta sarà posticipata al primo giorno feriale successivo, salvo diverse indicazioni che saranno pubblicate sul sito di Asia www.asia.tn.it

