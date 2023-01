Il Torneo della Pace apre le iscrizioni, ad un passo il ritorno di Giappone e Kuwait

Pubblicità

Pubblicità



Il Torneo Internazionale “Città della Pace” ha aperto ufficialmente le iscrizioni per la 35esima edizione, in programma come da tradizione durante il week end di Pasqua, il 7, 8 e 9 aprile 2023.

L’evento, che da oltre trent’anni è tra i più attesi a Rovereto e in Vallagarina, vuole continuare sul solco tracciato da qualche edizione, puntando sui settori giovanili di quattro discipline, mettendo al centro i valori su cui si basa: amicizia, fair-play, incontro e pace, in questo periodo più che mai, che sono protagonisti non solo sui campi ma anche durante gli eventi collaterali che caratterizzano il torneo, come la Cerimonia di Apertura alla Campana dei Caduti, la sfilata per le vie del centro e la Chiusura allo Stadio Quercia davanti a migliaia di persone.

Grazie all’aiuto delle diverse Federazioni e delle società sportive della Vallagarina, il Comitato Organizzatore conferma le discipline dello scorso anno e punta ad ampliare il numero di giovani atleti partecipanti, che nel 2022 sono stati circa 1800. Nel weekend di Pasqua a Rovereto e in Vallagarina si giocherà quindi a calcio (categorie U8, U11, U13, U15, U17, Women Open Age), basket (U10, U13), pallanuoto (U12) e palla-tamburello (U12, U14). Alcune squadre locali, nazionali e internazionali hanno già dato l’adesione al torneo che amplierà ancora di più i suoi confini.

Pubblicità Pubblicità

Per quanto riguarda il calcio, disciplina storica del torneo sin dalla prima edizione, c’è grande entusiasmo per l’ormai quasi certo ritorno di Giappone e Kuwait, e stanno arrivando conferme ufficiali (sia da squadre storiche del Torneo che da nuove società) da Germania, Austria, Svizzera, Albania, Repubblica Ceca, Polonia e altre nazioni, oltre che da squadre italiane.

“Esprimo vivo compiacimento per l’organizzazione del Torneo della Pace, che si rinnova anche quest’anno, come da lunga tradizione” spiega Stefano Grassi, Presidente del Comitato FIGC di Trento. “Si tratta di un’occasione importante in cui tanti giovani atleti e atlete hanno la possibilità di confrontarsi, all’insegna dei valori più autentici dello sport, il quale, soprattutto a livello giovanile, deve essere momento non solo di sfida agonistica ma anche di formazione.

Inoltre, in questo momento storico, caratterizzato da una guerra nel cuore dell’Europa e da situazioni di conflitto in tante zone del mondo, un torneo intitolato alla pace assume un significato particolare, che deve portare tutti i partecipanti ad una profonda riflessione. Ringrazio pertanto gli organizzatori per lo sforzo profuso, nonché tutte le associazioni sportive dilettantistiche, che grazie al lavoro di tanti volontari portano avanti l’attività sportiva, dando la possibilità ai nostri giovani di crescere in un ambiente sano, nonché di partecipare a prestigiose manifestazioni come questa”.

Pubblicità Pubblicità



Per quanto riguarda il basket è confermato il torneo degli Aquilotti (U10) che si sfideranno tra squadre locali, mentre nella categoria U13 grazie alla preziosa collaborazione con il comitato regionale della FIP ci si sfiderà per rappresentative: hanno già aderito la rappresentativa del Piemonte, del Veneto e del Trentino Alto Adige, con la possibilità che se ne aggiungano altre provenienti sempre dal nord Italia.

“Continuano anche i contatti con l’estero, con l’obiettivo di portare a Rovereto anche squadre dalla Germania e dall’Austria”, spiegano dalla Federazione. “C’è grande attesa per l’edizione 2023, dove si intende proporre un torneo di basket di livello, proseguendo il percorso iniziato alcune edizioni fa che sta vedendo la pallacanestro crescere sempre di più all’interno del Torneo Internazionale Città della Pace”.

Vista la grande partecipazione dello scorso anno, è confermato anche il torneo di pallanuoto, con squadre in arrivo da tutto il nord Italia, con la possibilità di ospiti stranieri. “Sono molto soddisfatto di quanto il Torneo della Pace ha proposto nella scorsa edizione. Squadre formate da atleti giovanissimi, U12, provenienti da ben cinque Comitati Regionali, si sono confrontate a Rovereto dimostrando passione ed una incredibile voglia di divertirsi”, afferma Cristian Sala, presidente del comitato di Trento della FIN.

“Vedere un campione del Mondo come Christian Presciutti arbitrare le finali ha dato ai giovani atleti partecipanti quella soddisfazione in più che li motiva nel proseguire l’attività in questa non facile disciplina sportiva. Un evento che dimostra una volta di più come la pallanuoto in Trentino stia mettendo radici importanti nonostante le criticità legate alla disponibilità di strutture per partite ed allenamenti”.

Lo staff del Torneo sta lavorando alla conferma della presenza di Presciutti, capitano dell’AN Brescia, oro mondiale a Shanghai 2011, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e bronzo a quelle di Rio 2016.

Franco Panizza, presidente del comitato provinciale della Federazione palla-tamburello, conferma la collaborazione per questa edizione con entusiasmo. “Parteciperemo con 7-8 squadre, rappresentative dei vari Comitati regionali italiani. In più ritorna la squadra francese del Club des Pennes Mirabeau e speriamo di poter contare anche su squadre provenienti dalla Catalogna, dalla Spagna e dalla Germania.

Il gioco del tamburello, con la sua partecipazione, vuole rimarcare i valori sportivi dell’amicizia, della solidarietà e della fratellanza, in un vero spirito europeo. Il tamburello trentino punta convintamente su questa iniziativa non solo perché esalta l’ideale della pace, specie in un momento storico drammatico come quello che stiamo vivendo, ma anche perché fa vivere ai giovani partecipanti un’esperienza unica di convivenza, di condivisione degli ideali sportivi, di comune impegno per privilegiare sempre ciò che unisce le diverse comunità.

Le diversità non devono costituire un ostacolo, ma, al contrario, rappresentano la ricchezza del confronto, la curiosità del conoscersi e di aprirsi a nuove esperienze. Gli atleti anche quest’anno si mescoleranno fra di loro, formando nuove squadre senza il vincolo dei colori societari. Il torneo, che vedrà protagonisti i campi della Vallagarina, da Besenello a Patone, a Marco, a Valle San Felice, e di Aldeno, è importante anche perché coinvolge giovani e giovanissimi di entrambi i generi.

Siamo certi che quella del 2023, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, sarà un’edizione di grande successo e, ci auguriamo, di forte efficacia mediatica, perché la nostra terra, che vive la pacifica e costruttiva convivenza di popoli di lingua diversa, e la città della Campana dei caduti devono sentire, ancora più degli altri, la missione di proclamare l’importanza di coltivare la pace contro ogni tipo di guerra e di negazione della libertà.”

Le iscrizioni sono aperte fino a fine mese ed è possibile ricevere informazioni più dettagliate visitando il sito www.torneodellapace.com o scrivendo a [email protected] .